Конкурс на строительство газовых ТЭС не состоялся из-за отсутствия конкурентов и высокой цены

Энергодефицит в энергосистеме Юга сохраняется. Возможное решение проблемы в виде строительства новых газовых ТЭС общей мощностью до 941 МВт отложено из-за отмены конкурсной процедуры.

Единственную заявку на участие в конкурсе подал «Газпром энергохолдинг», указав в ней завышенные относительно стартовых капитальные расходы на строительство. Условия конкурса подразумевали, что стоимость 1 КВт мощностей должна быть ниже 299 тыс. руб. (с учетом подключения к сетям). Предполагается, что победитель конкурса окупит вложения за счет оптовых продаж электроэнергии. Расчеты регулятора предполагают базовую годовую доходность новых ТЭС в 14%. При этом строительство должно быть закончено в 2029 году, с обязательным использованием отечественного оборудования. Однако, по мнению энергетиков, стоимость этой работы должна быть не ниже чем 374-389 тыс. руб. за 1 КВт, с чем не могла согласиться конкурсная комиссия.

В свою очередь, потребители энергии считают, что сложившаяся ситуация вызвана желанием энергокомпаний получить необоснованно высокую прибыль в условиях угрозы энергобезопасности региона. Указывая на то, что летом 2024 года диспетчеры отключали от энергоснабжения даже бытовых потребителей. Представители потребителей энергии (от промышленности) указывают на обоснованность расчетов и компетентность регуляторов, высчитавших стартовую стоимость.

Таким образом, решение проблемы откладывается на неопределенный срок. Выбор в пользу проведения нового конкурса с более высокой стартовой ценой или о назначении ответственного подрядчика без конкурса, будет принимается исходя из анализа причин отсутствия конкуренции на проведение работ.