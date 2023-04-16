Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
waynerochek За пост начислено вознаграждение
Новая нейросеть перенесла супергероев DC и Marvel в Средневековье
Нейросеть показала на картинках, как бы выглядели нынешние супергерои DC и Marvel в Средневековье.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Команда блога запросила у новой нейросети, которая специализируется по картинкам, создать персонажей Marvel и DC в средневековье, и вот что получилось.


реклама

У нейросети получилось "перенести" получилось "перенести" в Средневековье следующих персонажей: Халка, Железного человека, Бэтмена, Человека-паука, Темную Пантеру, Доктора Стренджа.

 
рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#marvel #супергерои #marvel avengers #средневековье #средние танки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сценарий фильма "Громовержцы" полностью переделают из-за "Черной вдовы"
Опубликован 30 секундный тизер Стражей Галактики 3
«Черная вдова»: почему сценаристы решили переписать продолжение нашумевшей кинокартины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На гусеничный БТР МТ-ЛБ установили пушку, прозванную "Адской молотилкой" и отправили на СВО
32
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
70
В сети Kaspa начинается гонка вооружений
6
Котировки нефти марки Urals проломили установленный западом «потолок цен»
23
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
28
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
7
Бета драйвер Intel 31.0.101.4311 повышает производительность видеокарт Arc A770 и A750 в ряде игр
+
ВС РФ нанесли удар по «гвардии наступления» ВСУ
10
В США арестовали нацгвардейца за слив секретных документов Пентагона через сервер Minecraft
1
Свежий драйвер Intel повысил fps для Arc A750 в Dead Space Remake на 63 %, но этим не ограничился
+
В китайских магазинах появились уникальные модели GeForce RTX 4070 в розовом цвете для фанатов аниме
10
В каске родился: в Сети завирусилось видео, в котором шлем бойца ЧВК «Вагнер» выдержал попадание пули снайпера
5
Пригожин рассказал, что такое «Бахмутская мясорубка», и почему украинская армия не наступает
11
Новая система РЭБ РФ с дальностью до 36 тыс км способна "глушить" спутники на геостационарной орбите
11
Гигантский дворник Tesla Cybertruck продемонстрировал свою способность очищать стекло
+
Почему не стоит верить сообщениям о поставках оружия Украине и России
2
Россия и Иран объединяются для создания своей версии Starlink - системы «Сфера»
1
Испанка провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров и установила мировой рекорд "одиночества"
2
В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
7
Финляндия начала строительство забора с колючей проволокой вдоль границы с Россией
7

Популярные статьи

10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
48
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
11
Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
29
Сказание о том, как англосаксы основали Москву
28
Военные разработки, которые используются в быту практически каждым человеком
10
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
30
Мои мысли о выборе из самых дешёвых смартфонов в 2023 году
1
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
40
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Видеокарты)
15
Ожидается подписание 11-го пакета санкций против РФ
18

Сейчас обсуждают

Дмитрий Чепурин
13:39
Она тоже стоит 4000?
Обзор электронной книги Digma K1 – когда от чтения ничего не отвлекает
хахахер
13:30
столько оружия нету уже,обезжиривают гейзапад затяжной СВО
Инсайдер поделился характеристиками RX 7800 XT
Арман Оспанов
13:29
А что , спортсменам запрещено защищать Родину от оккупантов?
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
Johan_888
13:28
Проблема в том что националистов на украине меньшинство, но у них оружие, там много лояльного населения, а есть и поддерживающие приход русских.
Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности ещё до вступления в НАТО
хахахер
13:28
ждут они,всей украиной
Инсайдер поделился характеристиками RX 7800 XT
Дмитрий Лисенко
13:27
Производительность, фпс... А нахрена? Почему все забывают, для чего ОЗУ вообще изначально используется? По быстродействию и стабильности 5600 уже уделает любую dd4. Хрен кот со своей ddr 4 загрузится ...
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
Владимир Танков
13:25
На кой нам их вербовать жрать захотят и вся вербовка. Кормим их тварей, а они как свиньи под дубом
Die Welt: российские спецслужбы используют Tinder для вербовки политиков и военных Германии
Sergej V
13:24
по твоей логике газовая добыча должна прекратиться, ведь газ некому продавать. но почему то всё работает ;) может потому, что газ возят в виде СПГ в ту самую ЕС?
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
wild cat
13:23
Да не переживайте Вы так тут. Читайте Библию. 《И желтые будут править миром...》 Россия была бы естественным барьером и щитом между Китаем и Европой, если бы у NATO хватило ума не прессовать Россию. А...
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
Владимир Танков
13:21
Беглов вообще с ума сошёл. Ещё бы по Питеру с флагом укров пошел
Губернатор Санкт-Петербурга выступил с речью на фоне украинского флага
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем