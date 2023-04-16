Нейросеть показала на картинках, как бы выглядели нынешние супергерои DC и Marvel в Средневековье.
Команда блога запросила у новой нейросети, которая специализируется по картинкам, создать персонажей Marvel и DC в средневековье, и вот что получилось.
У нейросети получилось "перенести" получилось "перенести" в Средневековье следующих персонажей: Халка, Железного человека, Бэтмена, Человека-паука, Темную Пантеру, Доктора Стренджа.
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