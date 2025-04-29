До самого финала Второй мировой войны американская армия не торопилась разрабатывать мощные танки с толстой бронёй. Потери лёгкой техники от немецких противотанковых пушек росли, и это заставило военных действовать. На скорую руку из M4A3 Sherman сделали штурмовой танк M4A3E2, но он был лишь временной мерой, пока не появился T26E3 Pershing. Всё равно этого оказалось мало.

Тогда инженеры взялись за T29. Этот гигант весом больше 60 тонн нёс 105-мм пушку с длинным стволом и крепкую башню. Его задача — сокрушать всё на своём пути, будь то бункеры или вражеские танки. Армия хотела построить больше тысячи таких машин. Первый танк собрали в июле 1945 года, но в Европе война уже закончилась, и он не успел в бой. Производство держали в планах для вторжения в Японию, но после атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки и капитуляции японцев всё отменили.

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После войны уроки прошлого не пропали даром. T29 стал основой для множества испытаний и разработок. Итогом этой работы стал танк M103 с мощной 120-мм пушкой.

31 октября 1947 года тяжёлый танк T29 оказался на полигоне в Абердине для испытаний.

Начало

Летом 1944 года генерал Глэдеон Барнс, отвечавший за исследования в управлении вооружений, затеял создание нового тяжёлого танка. Первого августа он позвонил своему коллеге, генералу Джону Уолдрону, чтобы обсудить идею. Уолдрон ответил, что проект надо тщательно изучить, прежде чем запускать его в работу. Уже на следующий день в Детройтском арсенале собрались эксперты из совета по вооружению и центра бронетехники, чтобы рассмотреть чертежи и планы. Все сходились на том, что танк должен нести 105-мм пушку.

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К середине сентября, 14 числа, появился официальный документ — протокол OCM 25117C. В нём говорилось, что армия нуждается в мощном танке, который сможет разрушать укрепления и сражаться с тяжёлыми машинами врага. Разработку решили начать без промедления. Инженеры уже прикинули, что можно поставить 105-мм пушку на машину с крестовой трансмиссией, торсионной подвеской и особыми гусеницами. Движок выбрали бензиновый, от Ford, на 750 лошадиных сил.

Первые расчёты показали, что идея вполне рабочая. В итоге решили сделать четыре тестовых танка: два с 105-мм пушкой, которые назовут T29, и два с 155-мм пушкой — их обозначат как T30. Все работы засекретили, чтобы ни одна деталь не просочилась наружу.

Чертёж тяжёлого танка T29

Развитие

Летом 1944 года, 1 августа, инженеры впервые задумались о тяжёлом танке T29. Идея была проста: взять танк T26, сделать его больше и поставить мощную 105-мм пушку. Основные требования записали в протоколе OCM 25117. Новый танк должен был весить 54 тонны, а его лобовая броня — держать удар благодаря толщине в 228 мм. Корпус спереди защищали 127-мм плиты, установленные под углом 46 градусов. Башню решили прикрыть массивной маской толщиной 203 мм, да ещё и добавить внутреннюю броню для надёжности. Саму башню сделали без лишних сложностей: стенки — 102 мм, почти вертикальные, форма обтекаемая. Крышу скопировали с T26, хотя это и вызывало вопросы — снаряды могли рикошетить в уязвимые места. Чтобы башня с тяжёлой пушкой не перевешивала, сзади добавили солидный выступ для равновесия.

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Изначальная идея тяжёлого танка T29.

Экипаж T29 разместили так: командир занял правую сторону башни, получив удобную башенку для обзора, наводчик сидел перед ним, а заряжающий — слева, рядом с единственным люком для эвакуации, водитель с помощником находились спереди в корпусе. Главным оружием стала 105-мм пушка T5 L/48, созданная на базе зенитного орудия, но переделанная для танка. Она стреляла унитарными снарядами, и для них хватало одного заряжающего. Снаряд вылетал со скоростью 853 м/с. Пушка могла двигаться от –10 до +20 градусов. Рядом с ней поставили 7,62-мм пулемёт Browning, а на крыше башни — 12,7-мм зенитный пулемёт для заряжающего. Двигатель выбрали бензиновый Ford V12, а трансмиссию — новую, крестового типа от General Motors. Подвеску сделали как у T26, с торсионами и гусеницами по центру.

Но через месяц планы поменялись, захотели больше огневой мощи и переработали конструкцию. Лобовую броню корпуса утончили до 102 мм, но угол наклона увеличили до 54 градусов, чтобы защита осталась на уровне. Башню слегка подправили: переднюю часть оставили без изменений, а задний выступ сделали глубже, но тоньше — 76 мм. Вместо старой пушки поставили длинноствольную 105-мм T5E1 L/65 с раздельными выстрелами, для которых понадобились уже два заряжающих. Скорость снаряда выросла до 914 м/с, а отдачу смягчили надульником, похожим на тот, что ставили на 90-мм пушки.

Заказ на танк отдали Pressed Steel Car Company, а трансмиссию доверили разрабатывать Buick. Первую тестовую башню решили поставить на танк M6A2E1, чтобы проверить её в деле. Вторую начали собирать в феврале 1945 года, рассчитывая закончить к июню. Тем временем появился новый проект, для которого даже сделали деревянный макет. Башню серьёзно переделали: бока скруглили, чтобы она стала ниже. Крышу приподняли в центре, чтобы пушка свободно двигалась, а по бокам сделали скаты, чтобы снаряды не рикошетили внутрь. Вес башни не изменился, но броню усилили: 158 мм спереди и по бокам, 127 мм в центре и 102 мм сзади. Задний выступ снова утолщили до 102 мм. Саму башню отливали, а крышу и пол приваривали для прочности.

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Модель второй башни, сделанная из дерева.

Орудие в T29 переделали заново. Пушку 105-мм T5E1 установили так, чтобы она сидела ровно на цапфах и не требовала лишних механизмов для баланса. Надульник помогал справляться с отдачей. Сам откат пушки ограничили до 30 см, а три гидроцилиндра над стволом держали его под контролем. Для защиты добавили кожух, который шёл от люльки до казённика. Вместо одного коаксиального пулемёта поставили пару мощных M2HB, чтобы усилить огневую мощь.

Наводчик получил перископ M10E5 с двумя режимами: один для общего обзора, другой — с 6-кратным увеличением для точной стрельбы. Прицел был настроен под T5E1. Справа от пушки добавили телескопический прицел M70E2, удлинённый на 40 см, с 3-кратным увеличением. Азимутальный указатель стоял рядом с наводчиком. Пушку поднимали и опускали штурвалом, а башню поворачивали гидравликой. На случай поломки был ручной привод. Гидравлику питал 5-сильный движок, и башня могла крутиться даже на 30-градусном склоне. Она делала полный оборот за 20 секунд, а поворачивалась со скоростью 18 градусов в секунду. Чтобы зафиксировать башню, перед наводчиком поставили зубчатый замок, который цеплялся за поворотную раму.

Стрелять из пушки можно было, нажав курок на рукоятке привода указательным пальцем. Для пулемётов была отдельная кнопка под большой палец. Рядом поставили и ножной спуск, на всякий случай.

Боеприпасы для пушки T5E1 были раздельными, сделанными на основе снарядов для T4. Фугасный T12 весил 17,2 кг, бронебойный T13 — 18,6 кг, а пороховой заряд — 15 кг. В танке хранили 63 выстрела. Из них 46 снарядов лежали в ящиках рядом с командиром, который передавал их заряжающим. Девять зарядов держали наготове: семь для левого заряжающего, два для правого. Остальное сложили в корпусе. Для пулемётов припасли 23 коробки по 110 патронов калибра 12,7 мм.

Кресло командира в заднем выступе башни, под обзорной башенкой.

С новой башней пришлось перераспределить экипаж. Командира посадили прямо за 105-мм пушкой, а его башенку для обзора перенесли в центр задней части. Теперь по бокам башни работали два заряжающих, и каждому сделали отдельный люк, чтобы в случае чего выбраться. Тот, что справа, мог стрелять через боковой пистолетный порт, а левому доверили 12,7-мм пулемёт на крыше. Наводчик остался на прежнем месте — впереди справа, но теперь он сидел чуть дальше от командира.

Система управления огнём наводчика, включающая телескопический и перископический прицелы, расположена внутри второго макета деревянной башни.

К марту 1945 года Pressed Steel Car Company уже собирала два первых T29. Всего хотели построить до 1200 таких танков, но прототипы решили закончить пораньше, чтобы начать тесты. Chevrolet взялась за башню и крепление пушки, а Франкфордский арсенал занялся системой управления огнём. Двигатель и трансмиссию доверили Детройтскому отделению General Motors, а Buick следила за главной передачей. Работу над пушкой T5E1 временно заморозили, чтобы переделать боеприпасы и доработать камору. В новой конструкции оставили место для системы, которая будет убирать пороховые газы.

Башню для прототипов немного изменили прямо во время сборки. Механизм, поднимающий пушку, прикрепили к кольцу башни, а коробку с винтовым устройством поставили на люльку орудия. Для экипажа сделали вентиляцию: мощный вентилятор на 28,3 кубометра в минуту тянул воздух через отверстие между водителем и его помощником. Ещё один вентилятор в правой части выступа башни, рядом с кожухом, выгонял пороховые газы через дыру в задней части. Боеприпасы переложили по-новому: 27 снарядов разместили справа в выступе башни, 13 — слева. Готовые лотки поменяли местами: 7 снарядов для правого заряжающего, 2 для левого. Остальные снаряды и заряды сложили в бронированный ящик на полу корпуса. Все боеприпасы вместе тянули на 2,2 тонны.

Армия оценила прицелы с переменной кратностью и решила, что телескоп T122 (он же M83) станет стандартом для танков и истребителей танков с мощными пушками. Это подтолкнуло к созданию нового, более крупного прицела для T29. Старый M70E2, доставшийся от M6A2E1, заменили на свежий T143E1.

T29 потяжелел с 54 до почти 62 тонн, и это стало головной болью для транспортировки. Ни один мост не выдерживал такую махину. Специальный усиленный мост Bailey с тройными панелями мог бы справиться на пролёте до 33,5 метров, но их ещё только заказывали. К концу 1945 года обещали поставить понтонные мосты и паромы, которые возьмут до 72 тонн. Для танка готовили новые стальные гусеницы T93 шириной 76 см, чтобы заменить старые T80E3. Те были собраны из разных звеньев с удлинёнными соединителями и считались не слишком надёжными.

Для пушки T5E1 придумывали новые снаряды, чтобы оставить в прошлом боеприпасы от T4. Были бронебойные, фугасные и с составным сердечником. Новый T32 — цельный бронебойный снаряд весом 17,7 кг — мог пробивать толстую броню даже под углом. Его уже доделали, и он обещал быть лучше старого T13.

С T13 тоже возились, стараясь улучшить термообработку, потому что первые партии не впечатлили. Появились улучшенные версии: T13E1, T13E2 и T13E3. Первый показал себя неплохо против закалённых плит 102 и 127 мм под углом 20°. T13E2, с тонким колпачком и сталью WD–9465, лучше справлялся с закалённой бронёй. T13E3 сделали с другим корпусом и меньшей полостью для взрывчатки, используя сталь WD–4370. В Абердине сравнили их и решили, что T13E2 всё же выигрывает благодаря термообработке.

Фугасный T30, который должен был заменить T12, готовили для стрельбы на дальность с высокой скоростью и для разрушения укреплений — с низкой. Ещё разработали бронебойный HVAP-снаряд T29 с вольфрамовым сердечником в магниевом корпусе, стальным поясом и колпачком. Было четыре варианта: T29 с сердечником 3,6 кг, T29E1 и T29E3 — по 4,5 кг, и T29E2 — 5,4 кг. T29E3, доработанный T29E1, стал легче на 1,3 кг, весив около 11,1 кг.

В апреле заказ на T29 урезали с 1200 до 1152 машин, а производство утвердили на следующий год. Всего хотели сделать шесть прототипов. В июле уже собирали корпус и башню первых T29, планируя закончить в том же месяце.

Т29 был классифицирован как тяжёлый танк типа "B", что указывает на его большую массу по сравнению с предшествующим тяжёлым танком типа "A" из серии Т26. На момент написания этого отчёта планировалось разработать 6 прототипов, из которых два находились в производстве, а последующие серийные машины должны были появиться позже.

Когда в мае 1945 года бои в Европе закончились, выпуск T29, который планировали по протоколу OCM 27331, заморозили. Немецкие тяжёлые танки, для которых и создавали T29, уже не были угрозой. Осталась только Япония, и её береговые укрепления с мощными орудиями в бункерах стали главной головной болью. Пушки калибра 75, 76 и 90 мм не могли их пробить. Тут-то и пригодилась 105-мм пушка T29, так что производство танка снова запустили, готовясь к операции «Даунфол» — большому вторжению в Японию. Но танк весил больше 60 тонн, и передвигаться по японским дорогам и полям было бы непросто. Поэтому поспешили доделать новую стальную гусеницу T93 шириной 76 см. Закончили её только к 1 июля 1948 года, и уже тогда поставили на T29 для тестов. Правда, в процессе ширину гусеницы урезали до 61 см. В итоге она оказалась не лучше старой T80E3, и в сентябре 1953 года проект свернули.

Первый T29 собрали к концу июля 1945 года и отправили на полигон General Motors в Милфорде, чтобы проверить новую трансмиссию CD–850–1, сделанную в Детройте. Из-за тяжёлого надульника поставили уравновешивающий механизм. Боеприпасы опять переложили: 46 снарядов и 19 зарядов оставили в башне, а остальное убрали в корпус. Для пушки утвердили стандартный набор улучшенных снарядов: бронебойный T32E1, скоростной T29E3, фугасный T30E1 и дымовой T46 с белым фосфором.

Первый прототип Т29 был завершён на испытательном полигоне Милфорд в июле 1945 года.

Когда война на Тихом океане закончилась, договор с Pressed Steel Car Company разорвали. На тот момент успели собрать один прототип T29, а второй остался недоделанным. Все заготовки для 10 серийных танков, включая недостроенный прототип, отправили в Детройтский арсенал. Там, согласно протоколу OCM 28848 от 23 августа 1945 года, начались послевоенные испытания. В октябре 1947 года первый серийный T29 приехал на полигон в Абердине. К тому времени нужда в тяжёлых танках пропала, так что тесты свели к проверке двигателя и трансмиссии для будущих моделей. Весной 1948 года, в апреле и мае, привезли ещё два T29 для проверки на прочность и других инженерных испытаний. Всего сделали 10 машин: два прототипа от Pressed Steel и восемь серийных, которые дорабатывали в Детройте. Некоторые танки переделали, ставя на них новые движки, системы управления огнём или стереоскопический дальномер. Так появились версии T29E1, T29E2 и T29E3, на которых обкатывали эти новинки.

Передняя и задняя части прототипа Т29, сентябрь 1945 года.

К концу 1950 года работу над T29 остановили. Армия переключилась на новый тяжёлый танк с 120-мм пушкой от T34. Его назвали T43, а в 1956 году он стал известен как M103 с 120-мм орудием.

Броня

Основное требование к броне Т29 предусматривало защиту толщиной до 228 мм от ударов с фронтальной стороны.

T29 задумывался как танк с гораздо более крепкой бронёй, чем у T26E3 Pershing. Его готовили к противостоянию с немецкими скоростными пушками, особенно с 88-мм орудием Tiger II. В те годы американцы называли «базовой толщиной» то, что мы сегодня зовём эффективной толщиной брони. Чтобы танк мог выдерживать такие угрозы, пришлось основательно переделать защиту корпуса и башни, сделав её лучше, чем у предшественников. Лобовую броню решили довести до 228 мм.

Основная кривая бронирования США.

Корпус

Корпус T29 собирали из сваренных литых и катаных бронеплит. Лобовую верхнюю часть оставили толщиной 102 мм, как у Pershing, но наклонили её на 54 градуса, чтобы защита достигала 228 мм. Для большей надёжности на броню прикрепили два ряда запасных гусеничных звеньев. Справа в корпусе сделали отверстие для 7,62-мм пулемёта.

Предлагается изменить верхнюю часть передней броневой плиты с 127 мм при угле наклона 46° (такой же, как у передней части танка Першинг) на 102 мм при угле наклона 54°, сохраняя при этом эквивалентность основной брони в 228 мм.

Нижняя часть лобовой брони T29 была 70 мм толщиной и стояла под углом 58 градусов в центре. Бока корпуса разделили на две части: 76 мм защищали боевое отделение, а 51 мм — моторный отсек сзади. Крышу сделали тоньше: 25 мм над башней и всего 13 мм над двигателем.

Башня

Башня T29 получила разную броню: спереди — 158 мм, у люков заряжающих по бокам — 127 мм, а вокруг командирской башенки и сзади — 102 мм. Крышу сделали толще спереди — 38 мм, а сзади — 25 мм.

Огромную литую башню поставили на кольцо шириной 2 метра. Спереди её прикрывала массивная маска пушки, закрывавшая почти всю переднюю часть. Толщина маски была от 203 мм, доходила до 254 мм вокруг ствола и до 305 мм на угловых стыках. Для надёжности к креплению пушки добавили внутреннюю бронеплиту, которая довела защиту лба башни до нужных 228 мм.

Маска орудия: 203–305 мм

Лоб: 158 мм

Боковая часть: 102–158 мм

Задняя часть: 102 мм

Крыша: 25–38 мм

Спецификации брони тяжёлого танка на август 1945 года.

Вооружение

Чтобы танк мог громить вражеские бункеры и тяжёлые танки, вроде немецких, нужна была пушка, которая справится с любой целью. Так появилась 105-мм T5E1 для проектов T95 GMC и T29. А чтобы проверить, как она впишется в башню, её поставили на танк M6A2E1.

T5E1 — это длинноствольная пушка на 65 калибров с начальной скоростью снаряда 914 м/с, созданная на основе зенитной T4. Ствол сделали цельным, с правой нарезкой. Затвор — клиновой, скользящий вверх-вниз, а над люлькой поставили три цилиндра для гашения отката. Пушку крепили на лафет T123. В танке использовали раздельные выстрелы — снаряд и гильзу заряжали отдельно, а два заряжающих могли дать до 6 выстрелов в минуту. Был ещё вариант — T5E2 на лафете T123E1, где один цилиндр отката перенесли под люльку, но это было единственное отличие.

В T29 помещалось до 63 выстрелов: часть лежала в бронированном ящике в корпусе, часть — в готовом лотке в башне. Снаряды были разные: бронебойный T13E2 APCBC-HE, скоростной T29E3 HVAP, фугасный T30E1 HE, бронебойный T32E1 APCBC, T37 APBC и дымовой T46 WP. Почти все 105-мм снаряды выросли из 90-мм, кроме T13E2 — его сделали на основе 75-мм M61 для старой пушки T4. Пороховых зарядов было два: T8 для бронебойных, фугасных и дымовых снарядов и T9 для HVAP с мелким порохом. Заряды собирали с одинаковой гильзой T4E1, капсюлем T48, воспламенителем T9 и порохом M1, давая давление около 2812 кг/см². Чтобы не перепутать, гильзы закрывали разными заглушками: плоской для T8 и выпуклой для T9, под HVAP-снаряд.

105-мм пушка T5 L/48, изначально предназначенная для установки на танки. Эта пушка была примерно на 90 кг тяжелее 105-мм T5E1.

105-мм пушка T5E1 L/65.

К 105-мм пушке T29 добавили пару 12,7-мм пулемётов M2HB, установленных рядом, и телескопический прицел T143E1 на креплении T154. Его можно было настраивать от 4-кратного до 8-кратного увеличения, а в основе лежал прицел T122/M83 от 90-мм орудия. Для наводчика поставили ещё перископ M10E5 с двумя режимами — от 1x для общего обзора до 6x для точной наводки. Пушка поднималась на 20° вверх и опускалась на 10° вниз, а башня крутилась на все 360° со скоростью 18° в секунду.

Телескоп T143E1 имел аналогичный прицел, как у телескопа M83, но был адаптированный для 105-мм пушки.

T13E2 APCBC-HE стал первым бронебойным снарядом, унаследованным от зенитной пушки T4. Он весил 18,6 кг и летел со скоростью 900 м/с. По сути, это был увеличенный 75-мм M61 с взрывателем M66A1, который подрывался при ударе о броню. Снаряд пробивал 208 мм брони на 457 метрах и 180 мм на 1829 метрах.

Следующим был T32E1 APCBC, сделанный специально для T5E1. Его корпус весил 15,8 кг, плюс 1,9 кг закалённого колпачка и стальной баллистический колпачок — всего 17,7 кг. Скорость чуть выросла до 914 м/с. Ещё один снаряд, T37 APBC, почти не отличался от T32E1, так как оба выросли из 90-мм T33 APBC. Но T37 полностью копировал 90-мм снаряд, с корпусом и колпачком на 17,6 кг. Оба пробивали 235 мм и 216 мм брони с близкого расстояния.

Фугасный T30E1 HE нёс тротил в стальном корпусе, весил 15,4 кг и оснащался взрывателем M51A4, срабатывавшим при ударе. Для него сделали два заряда: T8 для дальних выстрелов на 945 м/с и T20 для ближнего боя с бетоном на 762 м/с. Он мог расколоть 1,3 метра бетона на расстоянии 1372 метров.

Самым грозным стал T29E3 HVAP — лучший противотанковый снаряд для 105-мм пушки. Его вес — 11,2 кг, включая 4,5-килограммовый вольфрамовый сердечник, алюминиевые колпачок и корпус, стальной пояс и основание с двумя поясами и трассером. Скорость — 1128 м/с, а пробивал он 360 мм брони на 457 метрах и 292 мм на 1829 метрах. С таким снарядом даже Jagdtiger, тяжёлый немецкий истребитель танков, не устоял бы.

Пробивная способность 105-мм снарядов T13 APCBC и T29 HVAP.

Мобильность

На T29 стоял двигатель Ford GAC — бензиновый, с 12 цилиндрами, который выдавал 750 лошадей при 2800 оборотах в минуту и крутящий момент 224,6 кгс/м. Его объём был 27 литров. Сам мотор весил 825 кг без жидкостей и питался из баков на 1135 литров 80-октанового бензина, а охлаждался водой. Для 64-тонного танка это давало 11,68 л.с. на тонну веса. По сравнению с двигателем GAA от среднего танка M4A3, GAC был длиннее на 35,5 см, так что моторный отсек пришлось делать побольше, чтобы он туда влез.

Двигатель Ford GAC.

Двигатель Ford GAC на T29 работал в паре с трансмиссией General Motors Cross-Drive CD-850-1. Этот блок совмещал коробку передач, рулевое управление и тормоза. Внутри стояли два диапазона передач, переключаемых гидравликой, и одноступенчатый гидротрансформатор. Танк мог ехать на двух скоростях вперёд и одной назад. Главный плюс этой трансмиссии — лёгкость в управлении, что делало жизнь водителя проще. T29 разгонялся до 35 км/ч и мог проехать 160 км без дозаправки. Он забирался на 30-градусные склоны, перешагивал траншеи до 2,4 м, бродил по воде глубиной 1,2 м, взбирался на метровые уступы. А если водитель на нейтралке толкал рычаг вбок, танк разворачивался на месте, что здорово выручало на трудной местности.

Схема трансмиссии General Motors Cross-Drive CD-850-1.

Собранный силовой агрегат Ford GAC и GM CD-850-1.

Подвеску для T29 взяли прямо с T26E3 Pershing: восемь двойных катков с резиновыми шинами, привязанных к торсионам, и по семь поддерживающих роликов с каждой стороны. Сзади стояли приводные звёзды, трансмиссия и двигатель, а спереди — направляющие колёса, чтобы гусеницы не провисали. На каждую сторону ставили по 102 звена гусениц T80E3. Это были 584-мм гусеницы T80E1 с резиновой подложкой и стальными шевронами, плюс 127-мм удлинённые соединители Duckbill, доводившие ширину до 711 мм. Благодаря этому тяжёлый танк давил на грунт всего 0,85 кг/см². Просвет под днищем был 480 мм.

Капитан У. (Билл) Дэй перед прототипом Т29, на котором видно 8 дорожных катков и 7 возвратных роликов с левой стороны корпуса. Обратите внимание на отсутствие удлинённых соединителей "Duckbill".

Экипаж

T29 обслуживали шестеро. В башне командир сидел в заднем выступе, сразу за 105-мм пушкой. У него был перископ M15 и шесть смотровых щелей в башенке, а кресло двигалось вверх-вниз и в стороны для лучшего обзора и управления. Слева от него в выступе стояла радиостанция SCR 508/528 для связи внутри танка. По бокам от пушки работали два заряжающих, каждому дали свой люк для эвакуации. Они брали снаряды из лотков, что стояли слева и справа в башне. Если заряжать было не нужно, правый заряжающий мог стрелять через пистолетный порт, а левый — из 12,7-мм пулемёта снаружи. Наводчик, сидевший справа от пушки на подвешенном к кольцу башни сиденье, целился через телескопический и перископический прицелы. Впереди, в корпусе, сидели водитель и его помощник. У них были перископы M13 на люках, чтобы видеть дорогу. Оба могли управлять танком: через механику для трансмиссии в обычное время или с помощью двух ручных рычагов, если что-то шло не так.

Место командира (слева) и место водителя (справа).

Заключение

T29 опоздал к войне, для которой его готовили: первый танк собрали, когда бои на Тихом океане уже закончились. Перевозка таких громоздких машин через океан тоже оказалась проблемой, ведь подходящих способов не придумали. Но всё, что создали для T29 во время Второй мировой, не пропало даром и помогло в будущем. Трансмиссию крестового типа довели до ума, и она пошла в ход на всех танках, вплоть до M60. Пушку 105 мм T5E1 и её снаряды переработали после войны — так появилась 105-мм T140 для среднего танка T54. А сам проект тяжёлого танка открыл дорогу для T43, который позже превратился в M103.

Серийный Т29 на заводе Pressed Steel Car в 1947 году.

Сегодня осталось семь танков T29 и его модификаций. Четыре из них — T29, T29E3, T30 и T34 — выставлены в Национальном музее брони и кавалерии. Ещё три T30 стоят в Форт-Джексоне, Детройтском арсенале и на складе армии в Аннистоне.