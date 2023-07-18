Virgin Galactic стремится сделать космические путешествия регулярными и обыденными.

После своего первого коммерческого полета в космос, Virgin Galactic сейчас готовится ко второму запуску, который будет первым в истории частным пассажирским полетом Galactic 02. Он запланирован на 10 августа, а прямая трансляция мероприятия будет доступна на сайте компании.

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Virgin Galactic берет четырех пассажиров в космос — Джон Гудвин, 80-летний олимпиец, участвовавший в Мюнхенских играх 1972 года, мать и дочь, Кейша Шахафф и Анастасия Майерс, которые выиграли свои места в розыгрыше по сбору средств для Space for Humanity, и еще к группе присоединится главный инструктор Virgin Бет Мозес.

Первый коммерческий полет Galactic 01 состоялся в конце июня. Однако все трое пассажиров были итальянскими государственными служащими — двое из ВВС и один из исследовательского совета — они проводили исследования в условиях микрогравитации.

Virgin Galactic стремится установить «регулярный ритм» космических полетов, при этом Galactic 02 станет ее седьмым полетом и третьим в 2023 году. Компания надеется сделать космические путешествия более рутинными, а также улучшить свое финансовое будущее.

Хотя стоимость одного билета в размере 450 000 долларов не может покрыть их убытки, платежеспособные клиенты необходимы для финансового восстановления Virgin Galactic, поскольку большее количество людей, которые присоединятся к программе, сократят убытки для компании, а также укрепят будущее космического туризма.

Ранее Virgin Galactic объявила, что у нее осталось 800 клиентов, которые заплатили от 250 000 до 450 000 долларов за место. Цель компании состоит в том, чтобы увеличить вместимость своего флота, чтобы выполнять более одного рейса в день.

Virgin Galactic Ричарда Брэнсона — не единственный игрок в сегменте космического туризма, но он может быть ближе всех к достижению целей обычного космического туризма, поскольку Blue Origin Безоса ждет возобновления полетов после отказа ракеты в 2022 году, а SpaceX Илона Маска продолжает тестировать Starship для лунных путешествий.

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