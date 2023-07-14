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Бренд игровой консоли Xbox, принадлежащий Microsoft, представил новую функцию голосовых сообщений, которая дает игрокам возможность открывать голосовые чаты в играх.
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Начиная с этой недели, мы внедряем новую функцию голосовых сообщений для всей платформы - говорится в сообщении компании в блоге в среду.
Эта функция поддерживает более широкую область игрового взаимодействия между тысячами игроков, предлагая внутриигровой многопользовательский голосовой чат.
С помощью новой функции компания стремится сделать так, чтобы игроки чувствовали себя комфортно в любом многопользовательском чате. Функция голосовых сообщений будет доступна через программу Xbox Insiders для игроков на некоторых англоязычных рынках, таких как США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия.
Компания заявила, что мы активно работаем над поддержкой дополнительных языков, продолжая инвестировать в голосовую модернизацию.
Теперь игры станут более захватывающими, ведь игроки, в командных играх, смогут оперативно координировать свои действия и обмениваться важной информацией.
Между тем, в прошлом месяце Microsoft представила беспроводной контроллер Starfield Limited Edition и гарнитуру Xbox Series S в цвете Carbon Black с хранилищем 1 ТБ.