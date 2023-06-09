Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием

Задаю ChatGPT несколько вопросов о потенциальной опасности развития искусственного интеллекта.
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Посетила меня идея спросить у ChatGPT что он думает про потенциальную опасность развития искусственного интеллекта. Уж очень много обсуждений на эту тему. А у кого лучше спросить кроме как у "обвиняемого". Вопросов немного, но суть ясна.

Вопрос:

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Что ты думаешь о боязни людей перед развивающимся искусственным интеллектом. Есть ли потенциальная опасность в дальнейшем развитии искусственного интеллекта.

Ответ: 

реклама

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) является одним из самых горячих и обсуждаемых тем в настоящее время. Многие люди боятся, что развивающийся ИИ может стать угрозой для человечества. Однако, на мой взгляд, эта опасность сильно преувеличена, и мы должны сосредоточиться на том, как использовать ИИ для улучшения нашей жизни.

Во-первых, необходимо понимать, что ИИ находится в стадии развития и далеко не достиг своего потенциала. Несмотря на то, что некоторые ИИ уже достигли значительных успехов в области распознавания голоса, обработки естественного языка и прогнозирования, они все еще далеки от того, чтобы стать угрозой для человечества. В настоящее время ИИ не обладает самосознанием, а значит, не может самостоятельно принимать решения и действовать вопреки нашим интересам.

Кроме того, ИИ может стать мощным инструментом для решения многих проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Например, ИИ может помочь врачам диагностировать заболевания, улучшить производительность в производственных отраслях, сократить время, затрачиваемое на поиск информации и решение сложных задач. Использование ИИ может существенно повысить эффективность и качество нашей жизни.

Однако, несмотря на все позитивные аспекты, обязательно следует учитывать потенциальные риски, связанные с возможным ИИ. Например, возможно появление автономных оружейных систем, которые могут стать основой мировой безопасности. Также возможно появление в тех местах, где ИИ может быть обнаружен труд.

реклама

В целом, необходимо понимать, что ИИ – это неотъемлемая часть нашего будущего, и мы должны использовать его потенциал для развития нашей жизни. Однако мы должны быть готовы к возможным рискам и принять меры для минимизации их воздействия. Кроме того, необходимо проводить исследования в области ИИ и применять этические и правовые стандарты, которые обеспечивают безопасность и использование ИИ в нашей жизни.

Ремарка: странно что при ответе на первый вопрос не были указаны источники.

Вопрос:

А что будет когда ИИ начнет самостоятельно принимать решения во всех сферах своих возможностей?

реклама

Ответ:

Последствия самостоятельного принятия ИИ решений во всех сферах своих возможностей сложны и многогранны. В то время как некоторые эксперты считают, что распространение ИИ улучшит положение большинства людей в течение следующего десятилетия, другие обеспокоены тем, как достижения в области ИИ повлияют на то, что значит быть человеком, быть продуктивным и проявлять свободную волю [1 ] .

Одна из проблем заключается в том, что принятие решений ИИ может привести к непредвиденным последствиям, которые могут оказать негативное влияние на общество. Например, алгоритмы, используемые для найма или одобрения кредита, могут непреднамеренно дискриминировать определенные группы [2] . Кроме того, есть опасения по поводу возможности использования ИИ в автономном оружии, которое может принимать решения о том, на кого нацеливаться, без вмешательства человека [3] .

Еще одна проблема заключается в том, что по мере того, как ИИ становится все более совершенным, он может заменить людей во многих отраслях, что приведет к потере рабочих мест и экономическому спаду [4] . Однако некоторые эксперты утверждают, что ИИ может также создавать новые рабочие места и отрасли, и что при правильной политике он может привести к большему экономическому процветанию [5] .

В целом влияние ИИ на принятие решений в обществе, вероятно, будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, как он разрабатывается и развертывается, от существующей нормативно-правовой базы и принимаемых во внимание этических соображений [6 ] .

Источники:

  1. https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/
  2. https://www.nytimes.com/2019/10/23/business/ai-bias-workplace-hiring.html
  3. https://www.hrw.org/news/2022/05/24/killer-robots-remain-threat-despite-new-un-talks
  4. https://www.brookings.edu/research/what-jobs-are-affected-by-ai-adoptio
  5. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/ai-and-the-economy.html
  6. https://www.brookings.edu/research/what-should-be-done-about-ai-and-jobs/

Вопрос:

Если ИИ будет бесконтрольно развиваться возможен ли сценарий в будущем как в фильмах матрица или терминатор?

Ответ:

Хотя невозможно предсказать будущее с уверенностью, сценарии, изображенные в таких фильмах, как «Матрица» или «Терминатор», считаются маловероятными многими экспертами в области разработки и этики ИИ. Системы ИИ проектируются и разрабатываются людьми, и поэтому их поведение и принятие решений в конечном итоге определяются человеческим вводом и контролем [1]. 

Однако есть опасения по поводу потенциальных рисков, связанных с неконтролируемой разработкой ИИ. Некоторые эксперты предупреждают, что без надлежащего регулирования и этических соображений системы ИИ могут использоваться в злонамеренных целях, таких как кибератаки или автономное оружие [2]. Кроме того, существуют опасения по поводу влияния ИИ на занятость и социальное неравенство [3].

Чтобы снизить эти риски, многие эксперты выступают за разработку этических норм и нормативно-правовой базы для разработки и развертывания ИИ. Эти рамки будут направлены на то, чтобы ИИ разрабатывался и использовался таким образом, чтобы он соответствовал человеческим ценностям и приоритетам, а также сводил к минимуму потенциальные риски и негативные последствия [4].

Таким образом, хотя сценарии, изображенные в таких фильмах, как «Матрица» или «Терминатор», многие эксперты считают маловероятными, все же существуют потенциальные риски, связанные с неконтролируемым развитием ИИ. Разработка этических принципов и нормативно-правовой базы для разработки и внедрения ИИ может помочь снизить эти риски.

  1. https://www.forbes.com/sites/forbetechcouncil/2021/03/26/why-the-matrix-and-terminator-are-unrealistic-depictions-of-artificial-intelligence/?sh=2c4d9d3e5a1c 
  2. https://www.brookings.edu/research/governing-artificial-intelligence-upholding-human-rights-dignity-and-justice/ 
  3. https://www.pewresearch.org /internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/ 
  4. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/government-ai-readiness-index-2021/

 

Если подытожить, главной угрозой ИИ считает автономные оружейные системы а всю ответственность за свое развитие возлагает на законодателей и программистов. Ну а если кто-то следит за новостями и обсуждениями в этой теме, то по ответам ChatGPT видно что он не говорит ничего нового, по сути, он даже не отвечает на вопрос, а пишет небольшой реферат на заданную тему.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

искусственный интеллект chatgpt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
129
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
30
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
29
Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
11
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
26
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
5
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
2
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
60
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
15
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
4
Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
5
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
Российская авиация потрепала три бригады ВСУ
1
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
Касперский рассказал о шпионе Триангуляция для iPhone, а Apple отрицает слежку за россиянами
+
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
15
Российский спецназ сумел заполучить крошечный беспилотник "Black Hornet" в Новой Таволжанке
2
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4070 Atlas Shark
+
В этом месяце начнётся промышленное производство смартфонов серии iPhone 15
1

Популярные статьи

Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
11
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
36
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
7
Взгляд на Apple Vision Pro через небольшую историю виртуальной реальности
8
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
5

Сейчас обсуждают

Kira625
00:57
Для того, чтобы получить прибыль нужно эту продукцию ВПК кому-нибудь продать, кому предлагаете продавать? Не, ну если посчитать в статистику ВВП, то и так пойдет, вот только накормить и обогреть свое ...
Шольц призвал страны Запада готовиться к длительной поддержке Украины
Kira625
00:53
Без дешевых российских энергоресурсов ЕС уже остался, давайте теперь санкции против Китая, но вот только когда Китай введет ответные ЕС взвоет. === Между тем торговый дефицит Германии с Китаем достиг ...
Bloomberg: Китай оказывает давление на ЕС из-за ограничений за обход санкций против России
Humanoid99
00:53
> так вали на фишки или пикабу почему вы – такой добрый ?
В Техасе пёс привлек внимание людей к упавшему в водосток товарищу и тем самым спас его
neSaint
00:47
До оленя все было неплохо, но когда появился 2 ой как-то все вернулось на уровень 1 части
Свежий трейлер Alan Wake 2 показывает три минуты геймплея за героиню Сагу Андерсон
Kira625
00:43
А теперь прикиньте степень истерики в ЕС, если ДАМ будет баллотироваться на пост президента.
Fireblocks интегрирует кошелек MetaMask Institutional
Дмитрий Ра
00:37
это в первый и последний раз ... Вперди только перемоги , переможные.
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
Iphonovec
00:35
так вали на фишки или пикабу
В Техасе пёс привлек внимание людей к упавшему в водосток товарищу и тем самым спас его
Алексей Носков
00:22
Рейден азиат? Ясно-понятно.
Премьера геймплея Mortal Kombat 1
CrtkR
00:20
Пущай все думают что важнее, как говорится - успехов потомкам)
Fireblocks интегрирует кошелек MetaMask Institutional
Алексей Носков
00:17
Лучшая подписка всегда была в сервисе "Хоттаб жив".
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем