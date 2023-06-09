Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
реклама
Посетила меня идея спросить у ChatGPT что он думает про потенциальную опасность развития искусственного интеллекта. Уж очень много обсуждений на эту тему. А у кого лучше спросить кроме как у "обвиняемого". Вопросов немного, но суть ясна.
Вопрос:
Что ты думаешь о боязни людей перед развивающимся искусственным интеллектом. Есть ли потенциальная опасность в дальнейшем развитии искусственного интеллекта.
Ответ:
реклама
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) является одним из самых горячих и обсуждаемых тем в настоящее время. Многие люди боятся, что развивающийся ИИ может стать угрозой для человечества. Однако, на мой взгляд, эта опасность сильно преувеличена, и мы должны сосредоточиться на том, как использовать ИИ для улучшения нашей жизни.
Во-первых, необходимо понимать, что ИИ находится в стадии развития и далеко не достиг своего потенциала. Несмотря на то, что некоторые ИИ уже достигли значительных успехов в области распознавания голоса, обработки естественного языка и прогнозирования, они все еще далеки от того, чтобы стать угрозой для человечества. В настоящее время ИИ не обладает самосознанием, а значит, не может самостоятельно принимать решения и действовать вопреки нашим интересам.
Кроме того, ИИ может стать мощным инструментом для решения многих проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Например, ИИ может помочь врачам диагностировать заболевания, улучшить производительность в производственных отраслях, сократить время, затрачиваемое на поиск информации и решение сложных задач. Использование ИИ может существенно повысить эффективность и качество нашей жизни.
Однако, несмотря на все позитивные аспекты, обязательно следует учитывать потенциальные риски, связанные с возможным ИИ. Например, возможно появление автономных оружейных систем, которые могут стать основой мировой безопасности. Также возможно появление в тех местах, где ИИ может быть обнаружен труд.
реклама
В целом, необходимо понимать, что ИИ – это неотъемлемая часть нашего будущего, и мы должны использовать его потенциал для развития нашей жизни. Однако мы должны быть готовы к возможным рискам и принять меры для минимизации их воздействия. Кроме того, необходимо проводить исследования в области ИИ и применять этические и правовые стандарты, которые обеспечивают безопасность и использование ИИ в нашей жизни.
Ремарка: странно что при ответе на первый вопрос не были указаны источники.
Вопрос:
А что будет когда ИИ начнет самостоятельно принимать решения во всех сферах своих возможностей?
реклама
Ответ:
Последствия самостоятельного принятия ИИ решений во всех сферах своих возможностей сложны и многогранны. В то время как некоторые эксперты считают, что распространение ИИ улучшит положение большинства людей в течение следующего десятилетия, другие обеспокоены тем, как достижения в области ИИ повлияют на то, что значит быть человеком, быть продуктивным и проявлять свободную волю [1 ] .
Одна из проблем заключается в том, что принятие решений ИИ может привести к непредвиденным последствиям, которые могут оказать негативное влияние на общество. Например, алгоритмы, используемые для найма или одобрения кредита, могут непреднамеренно дискриминировать определенные группы [2] . Кроме того, есть опасения по поводу возможности использования ИИ в автономном оружии, которое может принимать решения о том, на кого нацеливаться, без вмешательства человека [3] .
Еще одна проблема заключается в том, что по мере того, как ИИ становится все более совершенным, он может заменить людей во многих отраслях, что приведет к потере рабочих мест и экономическому спаду [4] . Однако некоторые эксперты утверждают, что ИИ может также создавать новые рабочие места и отрасли, и что при правильной политике он может привести к большему экономическому процветанию [5] .
В целом влияние ИИ на принятие решений в обществе, вероятно, будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, как он разрабатывается и развертывается, от существующей нормативно-правовой базы и принимаемых во внимание этических соображений [6 ] .
Источники:
- https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/
- https://www.nytimes.com/2019/10/23/business/ai-bias-workplace-hiring.html
- https://www.hrw.org/news/2022/05/24/killer-robots-remain-threat-despite-new-un-talks
- https://www.brookings.edu/research/what-jobs-are-affected-by-ai-adoptio
- https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/ai-and-the-economy.html
- https://www.brookings.edu/research/what-should-be-done-about-ai-and-jobs/
Вопрос:
Если ИИ будет бесконтрольно развиваться возможен ли сценарий в будущем как в фильмах матрица или терминатор?
Ответ:
Хотя невозможно предсказать будущее с уверенностью, сценарии, изображенные в таких фильмах, как «Матрица» или «Терминатор», считаются маловероятными многими экспертами в области разработки и этики ИИ. Системы ИИ проектируются и разрабатываются людьми, и поэтому их поведение и принятие решений в конечном итоге определяются человеческим вводом и контролем [1].
Однако есть опасения по поводу потенциальных рисков, связанных с неконтролируемой разработкой ИИ. Некоторые эксперты предупреждают, что без надлежащего регулирования и этических соображений системы ИИ могут использоваться в злонамеренных целях, таких как кибератаки или автономное оружие [2]. Кроме того, существуют опасения по поводу влияния ИИ на занятость и социальное неравенство [3].
Чтобы снизить эти риски, многие эксперты выступают за разработку этических норм и нормативно-правовой базы для разработки и развертывания ИИ. Эти рамки будут направлены на то, чтобы ИИ разрабатывался и использовался таким образом, чтобы он соответствовал человеческим ценностям и приоритетам, а также сводил к минимуму потенциальные риски и негативные последствия [4].
Таким образом, хотя сценарии, изображенные в таких фильмах, как «Матрица» или «Терминатор», многие эксперты считают маловероятными, все же существуют потенциальные риски, связанные с неконтролируемым развитием ИИ. Разработка этических принципов и нормативно-правовой базы для разработки и внедрения ИИ может помочь снизить эти риски.
- https://www.forbes.com/sites/forbetechcouncil/2021/03/26/why-the-matrix-and-terminator-are-unrealistic-depictions-of-artificial-intelligence/?sh=2c4d9d3e5a1c
- https://www.brookings.edu/research/governing-artificial-intelligence-upholding-human-rights-dignity-and-justice/
- https://www.pewresearch.org /internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/
- https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/government-ai-readiness-index-2021/
Если подытожить, главной угрозой ИИ считает автономные оружейные системы а всю ответственность за свое развитие возлагает на законодателей и программистов. Ну а если кто-то следит за новостями и обсуждениями в этой теме, то по ответам ChatGPT видно что он не говорит ничего нового, по сути, он даже не отвечает на вопрос, а пишет небольшой реферат на заданную тему.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила