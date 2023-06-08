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В Великобритании пройдет первый глобальный саммит по искусственному интеллекту
Саммит состоится следующей осенью и соберет страны чтобы заложить основу для регулирования.
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В этом году Великобритания проведет первый глобальный саммит по искусственному интеллекту (ИИ), чтобы найти общий подход к ограничению потенциальных рисков технологии без потери ее преимуществ, заявил в среду премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Снова и снова на протяжении всей истории мы изобретали новые технологии, меняющие парадигму, и использовали их на благо человечества. Это то, что мы должны сделать снова», — сказал он в Вашингтоне, где в четверг встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

«ИИ обладает невероятным потенциалом изменить нашу жизнь к лучшему. Но мы должны обеспечить, чтобы он разрабатывался и использовался безопасным образом», — сказал 43-летний лидер консерваторов.

Саммит состоится следующей осенью и соберет «страны с похожим подходом» для закладки основ регулирования, пояснил представитель британского лидера. 

Соединенное Королевство хочет разместить у себя штаб-квартиру возможного глобального регулятора искусственного интеллекта, но неясно, достигнут ли консенсус с Соединенными Штатами и Европейским союзом, которые уже обсудили целесообразность создания кодекса поведения.

«Великобритания имеет хорошие возможности для того , чтобы играть ведущую роль. За пределами Соединенных Штатов мы, вероятно, являемся ведущей страной в области искусственного интеллекта среди демократических стран. У нас есть возможность добиться надлежащего регулирования для защиты наших граждан», — сказал Риши Сун.

43-летний премьер-министр Великобритании заверил, что 80-летний Байден осознает опасность и преимущества этой технологии.

«Да, мы говорили об искусственном интеллекте, когда вместе были в Японии (на саммите G7), и я знаю, что он полностью осознает связанные с этим риски и возможности».

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#джо байден #искусственный интелект #риши сунак #саммит
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