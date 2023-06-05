Однако, о службе безопасности Сбербанка информации нет

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Киберпреступники пользуются уязвимостями в системе безопасности устройства и учетных записей, чтобы атаковать свою цель. Эти атаки могут осуществляться в форме цифрового вымогательства, такого как программы-вымогатели, секс-вымогательство и распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» ( DDoS ). Интерпол перечислил несколько ключевых советов о том, как повысить вашу безопасность и не попасть в ловушку этих атак.

Программа- вымогатель — это вредоносное ПО, которое влияет на систему, шифрует данные или блокирует всю систему.

Вот несколько советов, как не стать жертвой программ-вымогателей:

- Регулярно делайте резервные копии

- Загружайте приложения только из авторизованных магазинов приложений

- Обновляйте антивирус

- Открывайте только доверенные вложения

Одна из разновидностей интернет-вымогательства это секс-вымогательство. Прежде всего категорически не рекомендуется делиться откровенными фотографиями или видео с кем-либо в Интернете, такие фото преступники могут позже использовать для шантажа. Преступники рассчитывают на то, что жертвы сексуального вымогательства почувствуют стыд и выполнят их требования. Если вы все же попали в подобную ситуацию вот несколько советом по дальнейшим действиям:

- Прекратить всякое общение

- Не соглашайтесь на просьбы шантажиста

- Сделайте снимки экрана и запишите дату, время и URL-адрес

- Сообщите об этом в полицию

DDoS-атаки.

Идея DDoS-атак состоит в том, чтобы перегрузить сеть компании и полностью вывести серверы из строя, что приведет к сбою сайтов или сделать их недоступными. Советы по предотвращению DDoS-атак:

- Активно отслеживайте трафик и производительность сети

- Повышайте безопасность сети и обновляйте системы

- Соблюдайте правила кибергигиены

- Знайте, как распознавать признаки атаки

- Обеспечьте готовность ИТ-специалистов к реагированию

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