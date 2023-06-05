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Киберпреступники пользуются уязвимостями в системе безопасности устройства и учетных записей, чтобы атаковать свою цель. Эти атаки могут осуществляться в форме цифрового вымогательства, такого как программы-вымогатели, секс-вымогательство и распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» ( DDoS ). Интерпол перечислил несколько ключевых советов о том, как повысить вашу безопасность и не попасть в ловушку этих атак.
Программа- вымогатель — это вредоносное ПО, которое влияет на систему, шифрует данные или блокирует всю систему.
Вот несколько советов, как не стать жертвой программ-вымогателей:
- Регулярно делайте резервные копии
- Загружайте приложения только из авторизованных магазинов приложений
- Обновляйте антивирус
- Открывайте только доверенные вложения
Одна из разновидностей интернет-вымогательства это секс-вымогательство. Прежде всего категорически не рекомендуется делиться откровенными фотографиями или видео с кем-либо в Интернете, такие фото преступники могут позже использовать для шантажа. Преступники рассчитывают на то, что жертвы сексуального вымогательства почувствуют стыд и выполнят их требования. Если вы все же попали в подобную ситуацию вот несколько советом по дальнейшим действиям:
- Прекратить всякое общение
- Не соглашайтесь на просьбы шантажиста
- Сделайте снимки экрана и запишите дату, время и URL-адрес
- Сообщите об этом в полицию
DDoS-атаки.
Идея DDoS-атак состоит в том, чтобы перегрузить сеть компании и полностью вывести серверы из строя, что приведет к сбою сайтов или сделать их недоступными. Советы по предотвращению DDoS-атак:
- Активно отслеживайте трафик и производительность сети
- Повышайте безопасность сети и обновляйте системы
- Соблюдайте правила кибергигиены
- Знайте, как распознавать признаки атаки
- Обеспечьте готовность ИТ-специалистов к реагированию