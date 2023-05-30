Верховный суд США: «Google и Twitter не несут ответственности, даже если террористические группы злоупотребляют социальными сетями»

Верховный суд США постановил, что Google и Twitter не могут нести юридическую ответственность в соответствии с «Законом о борьбе с терроризмом» за обслуживание контента, загруженного террористическими группами.

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Судья Верховного суда США Кларенс Томас указал, что единогласное решение по так называемому делу «Твиттер против Таамне» не смогло четко установить требование о помощи истцам, иорданцам, погибшим в результате терактов. Основой иска, поданного семьей погибших против Twitter, был Закон о борьбе с терроризмом, Twitter же заявил, что не может взять на себя юридическую ответственность за террористический инцидент, он только предоставил платформу, используемую террористами. «Истцу не удалось доказать, что ответчик (Твиттер) оказывал реальную помощь или сознательно участвовал в этой атаке, и трудно сделать вывод о том, что ответчик систематически помогал во всех атаках террористам», — пояснил Томас.

Это постановление касалось только закона о борьбе с терроризмом. Статья 230 Закона о коммуникациях, которая освобождает ИТ-компании, управляющие такими сервисами как Twitter, от юридических обязательств в отношении содержания сообщений, не была затронута. Вместо этого эта часть вышла в тот же день, что и Гонсалес против Гонсалес. Дело в том, что логика этих двух событий по существу схожа, а исход одинаков. Вопрос заключается в том, может ли Google нести юридическую ответственность за разоблачение контента, связанного с терроризмом, на YouTube, которым управляет Google. По этому поводу Верховный суд пояснил: «Значительную часть доводов истца трудно привести. В данном случае доводы истца представляются малообоснованными, поэтому мы решили не применять статью 230».

Между тем статья 230 Закона о связи стала предметом серьезных споров. ИТ-индустрия опасалась, что ослабление заявления об отказе от ответственности повысит риск судебных исков против всего контента, размещенного в Twitter и других социальных сетях, что может привести к перебоям в обслуживании. С этим постановлением возможность Верховного суда отменить существующий прецедент, который освобождал ИТ-компании от юридической ответственности за контент, размещенный в Интернете, практически исчезла.