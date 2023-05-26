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Компания Skit.AI разрабатывает программное обеспечение с искусственным интеллектом которое будет обзванивать должников и "выбивать" деньги.
Компания обещает эффективность, превосходящую человеческие возможности. ИИ сможет совершать миллионы исходящих звонков в неделю.
Как это будет работать?
Skit.AI предлагает, по сути, то же самое, что и любая другая компания, занимающаяся искусственным интеллектом: возможность выполнять больше рутинных задач, чем люди, более эффективно и значительно дешевле.
«Трудно найти квалифицированного коллектора, а иметь стабильную команду, которая может расширяться при необходимости, чрезвычайно сложно», — говорится в блоге Skit.AI
«Благодаря мгновенной масштабируемости цифровых агентов по сбору долгов зависимость от людей-коллекторов значительно снижается. Полная автоматизация многих вызовов означает, что людям больше не нужно совершать эти звонки, за них все сделает ИИ».
Риски
Способность автоматизированных систем искусственного интеллекта совершать телефонные звонки людям, попавшим в беду и накопившим долги, добавляет еще один антиутопический элемент в отрасль, которая долгое время была ориентирована на бедных и маргинализированных.
В США принудительное взыскание долгов гораздо чаще происходят в общинах чернокожих, чем в общинах белых, и исследования показали, что долги и хищнические процентные ставки усугубляют бедность.