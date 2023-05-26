А отвечать ему будет скорее всего тоже аналог Олега, но это уже другая история - киберпанк, до которого мы дожили.

-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке

-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке

RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

Сначала сервис будет запущен в США

реклама

Компания Skit.AI разрабатывает программное обеспечение с искусственным интеллектом которое будет обзванивать должников и "выбивать" деньги.

Компания обещает эффективность, превосходящую человеческие возможности. ИИ сможет совершать миллионы исходящих звонков в неделю.

Как это будет работать?

Skit.AI предлагает, по сути, то же самое, что и любая другая компания, занимающаяся искусственным интеллектом: возможность выполнять больше рутинных задач, чем люди, более эффективно и значительно дешевле.

«Трудно найти квалифицированного коллектора, а иметь стабильную команду, которая может расширяться при необходимости, чрезвычайно сложно», — говорится в блоге Skit.AI

«Благодаря мгновенной масштабируемости цифровых агентов по сбору долгов зависимость от людей-коллекторов значительно снижается. Полная автоматизация многих вызовов означает, что людям больше не нужно совершать эти звонки, за них все сделает ИИ».

Риски

Способность автоматизированных систем искусственного интеллекта совершать телефонные звонки людям, попавшим в беду и накопившим долги, добавляет еще один антиутопический элемент в отрасль, которая долгое время была ориентирована на бедных и маргинализированных.

В США принудительное взыскание долгов гораздо чаще происходят в общинах чернокожих, чем в общинах белых, и исследования показали, что долги и хищнические процентные ставки усугубляют бедность.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде