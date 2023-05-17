Пока астероид не представляет опасности для Земли.

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Астероид размером почти с Эйфелеву башню приблизится к Земле 24 мая, сообщило НАСА в своей статистике сближения с ОСЗ.

Астероид 2023 CL3, что известно?

Это астероид 2023 CL3, который, по данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), имеет диаметр от 87 до 200 метров, то есть почти такого же размера, как Эйфелева башня во Франции или вдвое больше, чем Латиноамериканская башня в Мексике.

По оценкам экспертов, астероид 2023 CL3 приблизится к Земле в следующую среду около 09:53 на расстояние 7,23 миллиона километров, что примерно в 19 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Согласно данным Центра изучения околоземных объектов НАСА (CNEOS), 2023 CL3 движется со скоростью 7,33 км/с.

Однако, несмотря на большие размеры, астероид 2023 CL3 не представляет опасности для планеты Земля, так как классифицируется как ОСЗ, то есть «околоземный объект», а не как «астероид» потенциально опасный» (PHA).

Другие астероиды, которые приближаются к Земле

Среди крупных астероидов, которые близки к сближению с Землей, можно выделить:

• 2023 JM1 приблизится 1 июня 2023 года и имеет диаметр от 16 до 36 метров.

• 488453 (1994 XD) подойдет 12 июня и имеет диаметр от 370 до 830 метров.

• 2022 WN4 приблизится 13 июня и имеет диаметр от 120 до 260 метров.

• (2020 DB5) подойдет 15 июня и имеет диаметр от 380 до 850 метров.





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