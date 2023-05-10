Такер Карлсон переходит в Twitter после увольнения из Fox News.

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Менее чем через месяц после расставания с Fox News ее бывший высокорейтинговый ведущий Такер Карлсон объявил о своих планах запустить новое шоу в Twitter.

«Скоро мы представим в Твиттере новую версию шоу, которое мы делали последние шесть с половиной лет», — сказал Карлсон в видео, размещенном в Твиттере. «Мы привозим и другие вещи, о которых мы вам расскажем. Но пока мы просто благодарны за то, что мы здесь».

В трехминутном видео, которым поделились миллионы подписчиков, Карлсон не упомянул Fox News, а вместо этого нацелился на средства массовой информации в целом, критикуя то, что он назвал групповым мышлением.

В своем кратком монологе Карлсон сказал, что конечная цель любого работника новостного бизнеса — иметь возможность говорить как можно более полную правду. Однако он признал, что у этой свободы всегда есть пределы.

Уход Карлсона из Fox News произошел в прошлом месяце, вскоре после того, как материнская компания Fox Corp урегулировала иск о клевете на 787,5 миллиона долларов, в котором Карлсон играл ключевую роль.

Карлсон, известен своими противоречивыми взглядами на вопросы, связанные с расой, иммиграцией, гендерной идентичностью и многим другим.

В недавнем отчете Axios выяснилось, что адвокат Карлсона направил руководству Fox News письмо, в котором обвинил компанию в нарушении контракта и мошенничестве.

В то время как обе стороны публично заявили о причинах расставания, появились сообщения о том, что личные текстовые сообщения Такера, унижающие руководство компании, которые были раскрыты в рамках судебного процесса Dominion о клевете, могли сыграть роль в его уходе, сообщила газета The Hill.

Во время своего видеообъявления Карлсон похвалил Твиттер как платформу, способствующую свободе слова, подчеркнув ее значение для содействия общенациональному общению.

Интересно, что Карлсон провел обширное интервью с Маском в своей бывшей программе Fox News всего за несколько дней до расставания с компанией.

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