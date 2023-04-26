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Tinder добавляет проверку через видеоселфи для повышения безопасности пользователей
Подтвержденные участники могут попросить своего партнера сделать то же самое перед общением в чате.
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Tinder, популярное приложение для знакомств, представило новую функцию под названием «Проверка фотографий» для повышения безопасности пользователей. В рамках этого процесса участники теперь должны отправлять селфи-видео в качестве доказательства своей личности.

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Видео-селфи в Photo Verification доступно сегодня во всем мире, и возможность выбирать только «Фото проверенных участников» в настройках сообщений начнет развертываться в ближайшие месяцы, заявила компания.

 Согласно Tinder, участники Photo Verified могут попросить своего партнера сделать то же самое перед общением в чате, что дает им больше контроля над тем, как они взаимодействуют с другими людьми. В настройках сообщений проверенные участники также могут выбрать получение сообщений только от участников с проверкой через видео-селфи .

«Пользователи Tinder постоянно говорят нам, что фотоверификация — одна из их самых ценных функций безопасности. Инструмент предоставляет еще один способ помочь участникам лучше оценить подлинность фотографий собеседника. Для наших участников в возрасте от 18 до 25 лет наличие фотоверификации дает им на 10% больше шансов на совпадение», — сказал Рори Козолл, старший вице-президент по целостности продуктов в Tinder. 

Приложение для знакомств теперь будет предлагать всем новым участникам пройти фотоверификацию при создании профиля. 

Теперь, если участники хотят пройти фотоверификацию, им придется выполнить серию видеоподсказок. По словам компании, хотя ни один процесс проверки фотографий не идеален, он помогает Tinder сделать эти синие галочки более реальными.

Кроме того, приложение для знакомств предоставляет участникам инструменты, которые позволяют им контролировать онлайн-знакомства. Это включает в себя предоставление им возможности выбирать типы людей, с которыми они взаимодействуют.

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