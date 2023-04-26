FTX заявляет, что вернула 7,3 миллиарда долларов наличными и ликвидными криптовалютными активами с тех пор, как в ноябре прошлого года подала заявление о банкротстве.

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FTX достигла соглашения о продаже своей платформы криптодеривативов LedgerX аффилированному лицу Miami International Holdings за 50 миллионов долларов, сообщила обанкротившаяся криптобиржа во вторник.

FTX будет добиваться одобрения продажи в суде США по делам о банкротстве на слушаниях 4 мая.

С момента подачи заявления о банкротстве в ноябре FTX вернула более 7,3 миллиарда долларов. В рамках этих усилий компания продолжает продавать активы, недавно согласившись продать свою долю в стартапе Web3 Mysten Labs за 95 миллионов долларов.

Покупатель, Miami International Holdings, владеет Бермудской фондовой биржей и несколькими зарегистрированными в США биржами ценных бумаг, в том числе Miami International Securities Exchange. MIH подтвердила соглашение о продаже, но отказалась от дальнейших комментариев.

FTX подала заявление о защите от банкротства в США 11 ноября в связи с крупнейшим крахом в криптовальтной сфере после того, как трейдеры вывели миллиарды с платформы за три дня, а конкурирующая биржа Binance отказалась от сделки по спасению.

LedgerX, деятельность которой регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, не участвовала в процедуре банкротства FTX. FTX US приобрела его в прошлом году, чтобы расширить торговлю криптовалютными фьючерсами и опционами.

Ранее в этом месяце FTX заявила, что работает над планом банкротства, в котором будет указано, как она намерена расплатиться со своими кредиторами и клиентами. FTX может рассмотреть возможность перезапуска или продажи своей криптобиржи в рамках этого процесса.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид и несколько инсайдеров компании были обвинены в мошенничестве за их роль в крахе компании. В отличие от заявления Бэнкмана-Фрида о своей невиновности, бывшие члены его ближайшего окружения признали себя виновными и согласились сотрудничать с прокуратурой.

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