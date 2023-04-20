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Индия скоро обгонит Китай по численности населения
Согласно новым данным ООН, к середине этого года население Индии превысит по численности население Китая.
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Население Индии вот-вот достигнет 1,4286 млрд человек, а население Китая — 1,4257 млрд человек.
По данным ООН, население Индии будет на 2,9 миллиона больше, чем у ее азиатского соседа. Однако население Китая не включает данные двух его особых регионов Гонконга и Тайваня, на которые Китай претендует как на свою территорию.
Китай неизменно был самой густонаселенной страной с тех пор, как 70 лет назад начали вести записи. Но такие организации, как World Population Review, считают, что в этом году население Индии уже обогнало Китай.
Однако в отношении данных о населении Индии существует путаница, поскольку перепись населения не проводилась с 2021 года.

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Патрик Герланд, глава отдела населения и прогнозов Организации Объединенных Наций, сказал, что «фактическая численность населения Индии является оценкой, основанной на спорадической информации».
По словам Герланда, «информация, которой мы располагаем, не гарантирует точности».
В Индии, самой густонаселенной в мире, есть свои сложности. И все же, почему ООН не может решить, когда Индия станет номером один по численности населения?

Почему задержка переписи в Индии вызывает беспокойство?


Отсутствие последних данных переписи населения в Индии является основной причиной такого замешательства экспертов ООН. Первая перепись населения прошла в стране в 1881 году, после этого перепись проводилась каждые десять лет.
За эти 140 лет перепись не откладывалась даже во время Первой и Второй мировых войн, голода в Бенгалии, и двух войн с Пакистаном и Китаем.

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Но из-за эпидемии коронавируса перепись 2021 года была отложена сначала до 2022 года, а затем до 2024 года из-за всеобщих выборов.
Эксперты говорят, что они обеспокоены последствиями отсрочки переписи, поскольку это может привести к тому, что люди останутся вне схем социального обеспечения и создадут аномалии, такие как ненадлежащее распределение бюджета.

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#китай #индия #демография
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