Microsoft еще не ответила на обвинения.

Разногласия начались после того, как Microsoft отказалась платить сборы Twitter за API, которые предоставляют исследователям ценные данные об онлайн-разговорах.Генеральный директор Twitter Илон Маск выдвинул юридическую угрозу против Microsoft, обвинив компанию в обучении своих моделей машинного обучения с использованием данных веб-сайта микроблогов незаконным образом.

Это произошло после того, как Microsoft, как сообщается, отказалась платить сборы Twitter за API, которые предоставляют исследователям ценные данные об онлайн-разговорах.

«Они незаконно тренировались, используя данные Twitter и это достаточный повод для судебного процесса», — написал Маск в Твиттере.

реклама

Сообщение о судебном разбиратьельстве появилось после того, как Microsoft объявила, что со следующей недели больше не будет включать Twitter в свою рекламную платформу, сообщает TechCrunch.

Эта разногласия последовали за решением Twitter взимать с пользователей своего API не менее 42 000 долларов в месяц.



В марте американское издание Wired сообщило, что новая схема ценообразования «ценит почти всех», и вскоре после этого пользователи начали получать электронные письма с подробностями о новых ценах.

Хотя Microsoft решила удалить Twitter со своей рекламной платформы, причины этого решения не раскрываются.

Хотя API (интерфейсы прикладного программирования) являются важными инструментами для бизнеса и исследователей, были высказаны опасения по поводу конфиденциальности и этических последствий.

Неясно, подал ли Маск в суд на Microsoft, Microsoft еще не ответила на обвинения.