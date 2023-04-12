Деньги не были отправлены пользователям за один раз — многие получили всю сумму за 16 транзакций.

У вас есть смартфон Google Pixel и аккаунт Google Pay, на который неожиданно пришли деньги?

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В странном инциденте несколько пользователей Google Pixel на Reddit утверждают, что они получили до 100 000 долларов в Google Pay.

Похоже, это результат ошибки Google, так как деньги до 1072 долларов получили только люди на смартфонах Pixel. Обо всех этих инцидентах сообщалось везде, где приложение работает подобно кошельку. Другие пользователи утверждали, что получили 100-200 долларов США в своем приложении Google Pay.

"Я только что получил почти 100 долларов США в виде шести различных вознаграждений за возврат денежных средств за "тестирование опыта денежных переводов Google Pay". Что это значит? автор: u/jodobrowo в GooglePixel"

В то время как некоторые пользователи добавили, что сумма была изъята у них, Google еще официально не признал ошибку. Сабреддит Google Pixel утверждает, что пользователи, получившие деньги в Google Pay, были уведомлены о том, что эти деньги были предоставлены им для «тестирования опыта денежных переводов Google Pay». Подумайте о бета-тестерах, которые сообщают компании об ошибках и проблемах до того, как приложение будет запущено, — это и есть экспериментальная проверка.

Пользователь Reddit заявил, что этот ошибочный кэшбэк был результатом сбоя в приложении Google Pay и обновлений его алгоритмов или функций перед полным запуском. Также стоит отметить, что деньги не были отправлены пользователям за один раз — многие получили всю сумму за 16 транзакций, в то время как другие сказали, что получили деньги за 10 разных транзакций через Google Pay.

«Я связался с Google, и они сказали, что знают, и проблема будет решена в течение 24–48 часов. Кажется, это сбой с их стороны. Лучше не брать эти деньги чтобы вам не предъявили обвинение», — предупредил пользователь на Reddit.

Для любителей Pixel есть много хороших новостей! Ожидается, что Google представит новый Pixel 7a на предстоящем мероприятии I/O 2023, которое запланировано на май этого года.

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