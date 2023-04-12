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20 апреля Twitter окончательно удалит устаревшие синие галочки
Единственные учетные записи, которые сохранят свои синие галочки, — это те, которые подписаны на Twitter Blue.
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Илон Маск во вторник установил крайний срок для удаления устаревших синих галочек с учетных записей Twitter. «Окончательная дата удаления устаревших синих чеков — 20 апреля», — написал в Твиттере миллиардер, владелец Twitter. Это означает, что если у вас есть устаревшая проверенная учетная запись в Твиттере с синей меткой, вам придется заплатить сейчас, чтобы сохранить галочку.

Единственные учетные записи, которые сохранят свои синие галочки, — это те, которые подписаны на Twitter Blue. Стоимость Twitter Blue различается для каждого региона и зависит от того, как вы зарегистрируетесь. В США это стоит 11 долларов в месяц или 114,99 долларов в год для пользователей iOS или Android и 8 долларов в месяц или 84 доллара в год для веб-пользователей.

Twitter ранее объявил, что с 1 апреля он начнет удалять синие значки с галочками из устаревших проверенных учетных записей — тех, которые компания ранее считала заметными и/или подлинными — если только пользователи не подписались на подписку Twitter Blue.

2 апреля Twitter изменил описание проверенных пользователей на «Эта учетная запись подтверждена, поскольку она подписана на Twitter Blue или является устаревшей проверенной учетной записью». Это означает, что вы не можете сказать, кто из них платил за синиюю галочку, а кто нет.

Между тем, некоторые знаменитости отказались платить за проверку. Леброн Джеймс, звезда НБА и продюсер шоу-бизнеса, 31 марта написал в Твиттере, что его синяя галочка, скорее всего, исчезнет, потому что он не будет платить за подтверждение.

Маск переходит на платную верификацию, чтобы получить столь необходимый доход для Twitter. Стивен Кинг отверг идею платить за синюю галочку («F… that», — написал Кинг в Твиттере), Маск ответил: «Нам нужно как-то оплачивать счета!»

Между тем, Twitter запустил программу для предприятий и организаций, которая взимает 1000 долларов в месяц за значки подтверждения (золотой для брендов, компаний и некоммерческих организаций; серый для правительств).

Твиттер впервые представил проверенные учетные записи в 2009 году, чтобы помочь пользователям определить, что знаменитости, политики, компании и бренды, новостные организации и другие учетные записи, «представляющие общественный интерес», были подлинными, а не самозванцами или пародийными учетными записями. Ранее компания не взимала плату за проверку.

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#twitter #twitter blue
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