Неясно, что это изменение означает для Twitter, который претерпел радикальные изменения с тех пор, как Маск купил компанию за 44 миллиарда долларов в прошлом году. Владелец-миллиардер в прошлом предполагал, что покупка Twitter станет «ускорителем» для создания X, которое он назвал «приложением для всего».
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Второй самый богатый человек в мире заявил о своем желании сделать X Corp. похожим на китайский WeChat, суперприложением используемым для всего: от платежей и бронирования билетов на мероприятия до обмена сообщениями. Но он не знает, как это впишется в его обширную бизнес-империю, включающую в себя гиганта электромобилей Tesla Inc. и Space Exploration Technologies Corp.
Маск создал три холдинговых компании в Делавэре с вариацией названия «X Holdings» в апреле прошлого года в рамках своей заявки на поглощение Twitter. Но X Corp. была создана 9 марта в Неваде, а заявление о слиянии с Twitter было подано 15 марта. Маск является президентом фирмы и ее материнской компании X Holdings Corp., которая также была создана в прошлом месяце и имеет уставный капитал в размере 2 миллионов долларов.
«В корпоративном мире принято, что регистрация в Неваде — это то, что вы делаете, если хотите иметь меньше фидуциарных обязательств», — сказала Энн Липтон, заместитель декана юридического факультета Тулейнского университета. «Просто сложнее подать в суд на должностных лиц и директоров компаний Невады за нарушение фидуциарных обязательств, если вы инвестор». Twitter ранее был зарегистрирован в штате Делавэр, и битва Маска за приобретение компании происходила в его суде.
Twitter, в котором больше нет команды, занимающейся медиа-запросами, не сразу прокомментировал вопросы, отправленные Bloomberg News. Юристы юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher, представляющей интересы Twitter, также не сразу ответили на запрос.
Этот шаг вызвал бурные спекуляции в Twitter о том, что он значит для будущего Twitter. Твиты Маска за несколько часов набрали более 13 миллионов просмотров. В Японии тема «Twitter Gone» стала популярной, и пользователи шутили, что новое название Twitter будет напоминать местную рок-группу X Japan.
«Маск мог бы создать родительскую структуру, подобную Alphabet , где у него есть все его компании», — сказал Мандип Сингх, аналитик Bloomberg Intelligence. «Я не понимаю, как он может правильно разместить электронную коммерцию или платежи в Twitter, когда более крупные конкуренты, такие как Alphabet и Meta, уже пытались изо всех сил стать универсальным приложением на стороне потребителя».