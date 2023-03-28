Киберпреступники взламывают учетные записи Facebook, чтобы распространять вредоносное ПО через рекламу.

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CloudSEK заявляет, что киберпреступники используют популярность ChatGPT для распространения вредоносного ПО через учетные записи Facebook.

Киберпреступники взламывают законные учетные записи Facebook, чтобы распространять вредоносное ПО через рекламу и использовать обширную базу пользователей Facebook.

CloudSEK в своем расследовании обнаружил наличие 13 страниц или учетных записей Facebook, которые были скомпрометированы и используются для распространения вредоносного ПО через рекламу в Facebook.

«Киберпреступники извлекают выгоду из популярности ChatGPT, используя обширную базу пользователей Facebook, взламывая законные учетные записи Facebook для распространения вредоносного ПО через рекламу Facebook, подвергая риску безопасность пользователей. Наше расследование обнаружило 13 скомпрометированных страниц с более чем 500 тысячами подписчиков, некоторые из которых был взломан с февраля 2023 года. Мы призываем пользователей быть бдительными и знать о таких злонамеренных действиях на платформе», — сказал аналитик киберразведки CloudSEK Баблу Кумар.

CloudSEK утверждает, что обнаружил по крайней мере 25 веб-сайтов, занимающихся гнусной практикой выдачи себя за веб-сайт OpenAI, которые являются вредоносными сайтами и обманом заставляют людей загружать и устанавливать вредоносное программное обеспечение, что создает серьезную угрозу их безопасности и конфиденциальности.

«Вредоносное ПО способно не только украсть конфиденциальную информацию, но также имеет возможности репликации для распространения по системам через съемные носители. С возможностью повышения привилегий что для системы представляет серьезную угрозу», — сказал Кумар.

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