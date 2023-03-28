Анализ кристаллических сфер, взятых из лунного грунта показал, что они содержат молекулы воды.

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Китайские исследователи обнаружили на Луне запас воды в кристаллических сферах, собранных с лунной поверхности, что означает, что на естественном спутнике имеется ценный и большой запас жизненно важной жидкости.

Новый анализ кристаллических сфер, взятых из лунного грунта в 2020 году китайской миссией «Чанъэ-5», показал, что они содержат молекулы воды, которые должны были образоваться в результате воздействия солнечного ветра на лунную поверхность.

Ученые предполагают, что стеклянные сферы могли бы хранить количество воды примерно до двух тысяч частей на миллион или около двух тысяч граммов на каждую тонну почвы.

Запас воды на Луне, как он образовался

По мнению экспертов, эти сферы, которые, как известно, сегодня содержат воду, также известные как ударные кристаллы , должны были образоваться на Луне в результате плавления горных пород и последующего охлаждения, после прошлой вулканической активности и после получения сильных ударов из космоса.

«Луна постоянно подвергается бомбардировке, например, микрометеороидами и крупными метеороидами, которые производят ударные кристаллы во время высокоэнергетического мгновенного нагрева», — сказал соавтор исследования Сен Ху из Института геологии и геофизики Китайской академии наук.

Эксперты из Китая отмечают, что взаимодействие солнечного ветра с материалами на поверхности Луны могло бы поддерживать своего рода круговорот воды на Луне, при котором эти сферы поглощали бы воду и служили бы для нее резервуаром.

«Вода, полученная из солнечного ветра, производится в результате реакции солнечного водорода с кислородом, присутствующим на поверхности лунных стеклянных сфер, поэтому эти ударные кристаллы действуют как своего рода губка, впитывающая воду», — сказал Сен Ху .

Он также указал, что эти типы объектов распространены в лунном грунте, поэтому предполагается, что они равномерно распределены по всей Вселенной, например, Меркурий или астероид Веста.

Теперь исследователи надеются получить воду из ударных кристаллов, нагревая ее, чтобы выпустить пар, который затем превратится в жидкость путем конденсации.

Открытие этого запаса воды на Луне имеет первостепенное значение для будущих исследований Луны, включая возможные лунные базы с присутствием астронавтов, поскольку вода, помимо того, что она жизненно важна для человека, также полезна для используемого топлива.

«Вода — это самый желанный актив, который позволяет устойчиво исследовать планетарные поверхности. Знание того, как эта вода производится, хранится и распределяется на поверхности Луны, было бы очень полезно для будущих исследователей, чтобы иметь возможность извлекать ее и использовать в исследовательских целях», — сказал Ху.

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