Опрос включает ответы более 11 793 сотрудников.

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ChatGPT и связанные с ним технологии искусственного интеллекта позиционируются как будущее в работе многих профессий. В то время как многие отрасли уже используют генеративные навыки ChatGPT, чтобы сделать свою работу быстрее и эффективнее, есть и те кто не одобряет эти нововведения. Возможно, это объясняет, почему, согласно опросу, почти 70% людей, использующих ChatGPT на работе, не сказали об этом своему начальству.

Согласно опросу профессионального сетевого приложения Fishbowl, 43% работающих профессионалов использовали инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, для решения своих задач на работе. Из них 68% не сказали своим начальникам, что они используют такие инструменты ИИ для выполнения своих задач.

Опрос, проведенный с 26 по 30 января, включал ответы более 11 793 сотрудников приложения Fishbowl из крупных технологических компаний, таких как Amazon, Google, IBM, Meta, Twitter и JPMorgan.

Примечательно, что ChatGPT не безупречен, его контент все еще нуждается в оценке человеком на наличие фактических ошибок и устаревшей информации. Даже в этом случае он может в значительной степени помочь в рутинных задачах, таких как написание электронных писем или анализ данных.

ChatGPT — не единственный инструмент, который наделал много шума во всем мире. Усовершенствованная версия ChatGPT была включена в поисковую систему Microsoft Bing, шокировав все техническое сообщество — ведь кто бы мог подумать, что Bing когда-нибудь вернется? Google Bard также распространяется в США и Великобритании для нескольких счастливчиков, которым был предоставлен доступ после присоединения к списку ожидания.

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