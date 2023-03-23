Какие нововведения готовит Apple для iOS 16.4.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Apple выпустила RC-версию iOS 16.4 Release Candidate для разработчиков и бета-тестеров. Это показатель того, что последнее обновление iOS 16 может появиться очень скоро. Вот 6 новых функций, которые скоро появятся у пользователей iPhone:

1. На iPhone появились новые смайлики.

В iOS 16.4 на iPhone появится более 20 новых эмодзи. К ним относятся жесты рук, животные и другие.

2. Изоляция голоса в телефонных звонках

Для вызовов FaceTime у Apple есть функция изоляции голоса, которая может блокировать окружающий шум вокруг пользователей. В iOS 16.4 функция изоляции голоса появится и в обычных телефонных звонках.

3. Классическое приложение Apple Music

Ранее в этом месяце Apple анонсировала совершенно новое приложение Classical Music. Ожидается, что с iOS 16.4 пользователи iPhone смогут загрузить и использовать приложение. Приложение принесет тысячи песен, исполнителей в жанре классической музыки на iPhone.

4. Легко проверить покрытие Apple Care

Если вы глубоко укоренились в экосистеме Apple и имеете несколько устройств, вам будет проще проверить, есть ли у вас покрытие Apple Care. В приложении «Настройки» будет включен новый экран, чтобы пользователи могли проверить свое покрытие.

5. Функция перелистывания страниц

В Apple Books вернут анимацию перелистывания страниц с iOS 16.4. Эта функция была удалена с переработанным приложением «Книги», что произошло с обновлением до iOS 16.

6. Более быстрый 5G

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5G Standalone обеспечивает более высокую скорость для iPhone и теперь доступен в нескольких странах, таких как США, Бразилия и Япония. iOS 16.4 включает автономную 5G в этих странах для более быстрого подключения 5G.