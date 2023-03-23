Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
iOS 16.4 добавит 6 новых функций в iPhone
Какие нововведения готовит Apple для iOS 16.4.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

реклама

Apple выпустила RC-версию iOS 16.4 Release Candidate для разработчиков и бета-тестеров. Это показатель того, что последнее обновление iOS 16 может появиться очень скоро. Вот 6 новых функций, которые скоро появятся у пользователей iPhone: 

1. На iPhone появились новые смайлики.

В iOS 16.4 на iPhone появится более 20 новых эмодзи. К ним относятся жесты рук, животные и другие.

2. Изоляция голоса в телефонных звонках

Для вызовов FaceTime у Apple есть функция изоляции голоса, которая может блокировать окружающий шум вокруг пользователей. В iOS 16.4 функция изоляции голоса появится и в обычных телефонных звонках.

3. Классическое приложение Apple Music

Ранее в этом месяце Apple анонсировала совершенно новое приложение Classical Music. Ожидается, что с iOS 16.4 пользователи iPhone смогут загрузить и использовать приложение. Приложение принесет тысячи песен, исполнителей в жанре классической музыки на iPhone.

4. Легко проверить покрытие Apple Care

Если вы глубоко укоренились в экосистеме Apple и имеете несколько устройств, вам будет проще проверить, есть ли у вас покрытие Apple Care. В приложении «Настройки» будет включен новый экран, чтобы пользователи могли проверить свое покрытие.

5. Функция перелистывания страниц

В Apple Books вернут анимацию перелистывания страниц с iOS 16.4. Эта функция была удалена с переработанным приложением «Книги», что произошло с обновлением до iOS 16.

6. Более быстрый 5G  

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

5G Standalone обеспечивает более высокую скорость для iPhone и теперь доступен в нескольких странах, таких как США, Бразилия и Япония. iOS 16.4 включает автономную 5G в этих странах для более быстрого подключения 5G.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#iphone #ios #ios 16.4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

У Sony есть все шансы заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard
Microsoft планирует создать магазин игр на Android и iOS
Российским чиновникам указано избавиться от своих айфонов из-за рисков утечки информации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
19
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
9
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
43
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
3
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
2
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
RTX 3080 Ti ломаются в Diablo 4 после кат-сцен
+
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
6
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
53
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
8
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
83
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
18
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Мои впечатления от игры Gothic 3. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Роман Калашников
16:19
Можно найти, однозначно. Однако автор пришёл к выводу, что "хватит любого бюджетного кулера на 3-х теплотрубках". Не пришлось искать, то есть.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
Nutty8721
16:18
Вот и вагнер закончился...
Bloomberg: Пригожин планирует вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута и отправиться в Африку
Эбельги хвайги дур
16:16
Баркала брат, саул тебе за обзор.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
emu77
16:15
Дома одна G102 и две G305. Подтверждаю - у всех через год с хвостиком (и без :) ) левый даблклик. Сразу меняю микрик на Kailh GM 8.0 80M с али, дело 10-15 минут. В остальном - отличные грызуны!
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
vovka_br
16:14
для какой одной? b350 только до 3000 серии. b450 может не запускать 5000. очнись, если тебе где то обещали, то не значит что все работает в реальной жизни.
Владельцам Ryzen 9 7950X3D рекомендуют обновить драйвер чипсета – падение скорости достигает 100 fps
Megagad
16:12
Сейчас на авито Д14 можно найти за 2500-3000р Чем не "бюджетно"? А если поискать - то и ИФХ-14 за тысячу-полторы...
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
vovka_br
16:11
да были проблемы, только вышел патч для винды и ДРМ и пофиксили ВСЕ за МЕСЯЦ. на любимке амуже проблемы копятся годами, а некоторые так и не решены. для того же 7950x3d вообще надо шить биос, что бы п...
Владельцам Ryzen 9 7950X3D рекомендуют обновить драйвер чипсета – падение скорости достигает 100 fps
Megagad
16:11
а где собственно сам "бюджет" данных кулеров? ЦЕНЫ ГДЕ?
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
DonCarleone
16:09
Ну сдавайтесь тогда....
Генсек НАТО сообщил о снарядном голоде и неспособности альянса увеличить поставки боеприпасов Киеву
Ярослав Голованов
16:09
Сразу видно, что 99% статьи не читал. А то бы заметил и MSI
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем