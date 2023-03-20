Владельцы мобильных телефонов Samsung, Vivo и Pixel 6 и 7 рискуют быть взломанными из-за множества уязвимостей.

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Google предупреждает, что владельцы мобильных телефонов Samsung, Vivo и Pixel 6 и 7 рискуют быть взломанными из-за множества уязвимостей в некоторых моделях этих марок.

Критическая проблема безопасности для владельцев телефонов Samsung, Vivo и Pixel 6 и 7 до сих пор не устранена. Единственное решение, рекомендованное Google, чтобы избежать взлома, это отключить вызовы по Wi-Fi и VoLTE.

Эти сотовые телефоны имеют модем Exynos, отвечающий за управление подключением к Интернету через Wi-Fi и VoLTE, из-за уязвимости хакеры могут получить доступ к мобильному телефону с помощью звонка зная только номер жертвы.

Какие телефоны Samsung, Vivo и Pixel могут быть взломаны?

Потенциально уязвимые модели Samsung:

Samsung Galaxy S22 (Exynos)

Samsung Galaxy S22+ (Exynos)

Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M13

Мобильные телефоны бренда Vivo, которые могут быть затронуты этими уязвимостями:

Vivo S16

Vivo S15

Vivo X30

Vivo X60

Vivo X70

Для сотовых телефонов Pixel 6 и 7 Google выпустил обновление безопасности.

Google заявил, что до тех пор, пока не будут доступны обновления безопасности на всех уязвимых моделях телефонов, пользователи, которые хотят защитить себя от взлома, должны отключить вызовы по Wi-Fi и VoLTE в настройках своего устройства.

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Samsung сообщил, что работает над решением этой проблемы, и в то же время подтвердил что отключение вызовов по Wi-Fi и VoLTE устранит риск взлома телефона хакерами.