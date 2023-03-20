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Google предупреждает, что владельцы мобильных телефонов Samsung, Vivo и Pixel 6 и 7 рискуют быть взломанными из-за множества уязвимостей в некоторых моделях этих марок.
Критическая проблема безопасности для владельцев телефонов Samsung, Vivo и Pixel 6 и 7 до сих пор не устранена. Единственное решение, рекомендованное Google, чтобы избежать взлома, это отключить вызовы по Wi-Fi и VoLTE.
Эти сотовые телефоны имеют модем Exynos, отвечающий за управление подключением к Интернету через Wi-Fi и VoLTE, из-за уязвимости хакеры могут получить доступ к мобильному телефону с помощью звонка зная только номер жертвы.
Какие телефоны Samsung, Vivo и Pixel могут быть взломаны?
Потенциально уязвимые модели Samsung:
- Samsung Galaxy S22 (Exynos)
- Samsung Galaxy S22+ (Exynos)
- Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A13
- Samsung Galaxy A04
- Samsung Galaxy A21
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M13
Мобильные телефоны бренда Vivo, которые могут быть затронуты этими уязвимостями:
- Vivo S16
- Vivo S15
- Vivo X30
- Vivo X60
- Vivo X70
Для сотовых телефонов Pixel 6 и 7 Google выпустил обновление безопасности.
Google заявил, что до тех пор, пока не будут доступны обновления безопасности на всех уязвимых моделях телефонов, пользователи, которые хотят защитить себя от взлома, должны отключить вызовы по Wi-Fi и VoLTE в настройках своего устройства.
Samsung сообщил, что работает над решением этой проблемы, и в то же время подтвердил что отключение вызовов по Wi-Fi и VoLTE устранит риск взлома телефона хакерами.