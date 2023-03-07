Правительство Японии предлагает семьям по одному миллиону иен на каждого ребенка, чтобы они могли переехать из Токио.

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Правительство Японии предлагает семьям по одному миллиону иен на каждого ребенка, чтобы они могли переехать из Токио. Согласно сообщению Guardian со ссылкой на японские СМИ, стимулирующая плата за переселение будет введена в апреле этого года в рамках усилий правительства по поощрению людей к переселению в приходящие в упадок небольшие города и деревни страны.

Предоставляя финансовую помощь тем, кто решил покинуть большие города, правительство пытается справиться с этим кризисом. Японское правительство ожидает, что 10 000 человек покинут Токио во внутренние районы к 2027 году в результате этого стимула.

Почему правительство предложило деньги?

Демографический кризис в Японии назревал уже давно. Японские женщины все чаще отказываются от рождения детей и эта тенденция увеличивается с 1970-х годов. В 2021 году в стране наблюдался прирост населения на уровне -0,5%. В 1972 году родилось более 2,1 миллиона детей, а к 2040 году ожидается рождение на 740 000 детей меньше.

Население сокращается и сосредоточено в крупных городах, таких как Токио и Осака. В этих японских мегаполисах наблюдается одна из самых высоких плотностей населения в мире, а в остальной части Японии очень мало людей.

Большую роль в этом распределении играет возраст: более молодые люди трудоспособного возраста переезжают в большие города, оставляя пожилых людей в сельской местности. В результате население японских городов и деревень сокращается.

Что именно предлагает правительство?

Семьи, которые переезжают из многолюдных районов Токио, получат от правительства по 1 миллион иен на каждого ребенка.

Эта льгота предназначена для жителей 23 основных районов Токио и прилегающих пригородных префектур (Сайтама, Тиба и Канагава). Семьи, которые переезжают в отдаленные районы или даже в горные районы в черте города, имеют право на субсидию.

Новые дома должны быть заселены семьями не менее пяти лет. Семья должна найти работу или начать бизнес в этом районе хотя бы один раз. В частности, семьи могут получить от одного до трех миллионов иен, если они соответствуют одному из трех требований: работать в малом или среднем бизнесе в новом районе, начать свой бизнес, но обязательно в новом районе или области.

Что, если семья вернется в город?

Если семья воспользовавшаяся субсидией и покинувшая мегаполис решит вернуться, ей придется выплатить пошлину.

Центральное правительство и местные муниципалитеты вносят по пятьдесят процентов финансирования. В стране, население которой сокращается за пределами городских центров, этот новый закон будет действовать с апреля 2023 года.

Японское правительство предусмотрело подобные стимулы для переселения три года назад. Поначалу такими льготами мало кто воспользовался. Однако со временем число получателей увеличилось.

Кроме того, нынешняя сумма поощрения значительно превышает предыдущие суммы. К этому добавляются экономические последствия пандемии и карантина, которые ложатся финансовым бременем на семьи.

Однако одних денег недостаточно, чтобы убедить людей покинуть город. Правительство в рекламных проспектах подчеркивает преимущества сельской Японии для горожан, чтобы побудить людей переехать туда.

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