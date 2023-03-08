Чернобыльские собаки имеют большое научное значение для понимания воздействия суровых условий окружающей среды на дикую природу и человека

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Группа исследователей обнаружила, что собаки, свободно бродящие в районе Чернобыльской ядерной катастрофы в Украине, которая произошла 26 апреля 1986 года, генетически отличаются от собак в других частях мира. Однако нет никаких доказательств того, что это связано с радиацией.

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По словам ученых, результаты исследований, проведенных на 302 бездомных собаках, живущих в районе АЭС имени Владимира Ильича Ленина в Чернобыле, показали, что их геном меняется по мере удаления от реактора № 4. Однако эти различия могут быть вызваны причинами, не имеющими никакого отношения к выбросу радиоактивного материала.

Охарактеризовав генетическую структуру собак, разделенных на три популяции свободно гуляющих собак, проживающих на территории электростанции, а также на расстоянии от 15 до 45 километров от места катастрофы, и проведя анализ их происхождения, эксперты обнаружили, что существует 15 стай и самая крупная охватывает все места сбора в зоне радиоактивного отчуждения.

«Чернобыльские популяции обладают уникальной геномной подписью, что подтверждает их полезность в последующих геномных исследованиях», — говорится в исследовании , опубликованном в журнале Science Advances.

Цель этого исследования — узнать, как собаки смогли выжить во враждебной среде, такой как Чернобыль, а также дать представление о том, как люди и другие млекопитающие могут жить в настоящее время и в будущем в неблагоприятных или высокорадиационной среде космоса.

«Все, что мы сможем узнать о том, как собаки выживают в этой среде, будет иметь непосредственное отношение к людям в Чернобыле и других радиоактивных средах», — сказал журналу Тим Муссо из Университета Южной Каролины, который проводил исследования.

И хоть результаты исследования позволяют предположить, что радиационное воздействие могло повлиять на гены собак, близких к ядерному взрыву, нет данных, доказывающих, что это действительно так.

«Чернобыльская популяция собак была генетически очень разнообразной по сравнению с популяциями собак в деревнях соседних стран. Необходимы дальнейшие испытания, чтобы выяснить истинную причину повышенной генетической изменчивости, обнаруженной среди чернобыльцев, поскольку она потенциально может быть связана с радиационным воздействием», — сказала Габриэлла Спатола, один из исследователей и авторов этого исследования.

Чернобыльские собаки имеют большое научное значение для понимания воздействия суровых условий окружающей среды на дикую природу и человека, особенно генетических последствий длительного воздействия малых доз ионизирующего излучения и других загрязняющих веществ. Их адаптация к суровым условиям жизни делает чернобыльских собак идеальными испытуемыми для выявления мутаций, возникших в результате радиационного облучения.

Чернобыльская авария и собаки

26 апреля 1986 г. взорвался четвертый реактор атомной электростанции, расположенной в городе Чернобыль, Украина, выбросив большое количество цезия-137, йода-131 и других радионуклидов, которые распространились по Украине, Беларуси, России и другим странам.

Однако территория площадью 2600 км2 вокруг электростанции, ныне известная как Чернобыльская зона отчуждения, наиболее сильно пострадала от радиоактивного облака, вызвав экологическую катастрофу огромных масштабов.

После этого события популяции диких животных в пострадавшем районе существенно сократились, и хотя некоторые виды, по-видимому, восстановились, вероятно, из-за отсутствия вмешательства человека, многие - нет. Одним из животных, выживших и приспособившихся к местным условиям, являются собаки.

До сих пор мало что известно о происхождении вольных популяций собак в Чернобыльской области или о том, как они выжили. Одна из гипотез утверждает, что нынешние популяции собак в зоне ядерной катастрофы произошли от животных, оставленных людьми, эвакуированными из таких городов, как Припять, где когда-то проживало около 50 000 человек.

И это несмотря на то, что после эвакуации людей МВД Украины инициировало выбраковку брошенных питомцев, чтобы не допустить возможного распространения радиоактивного заражения .

Собаки, которые, возможно, избежали убоя, сбежали в эпицентр аварии, и впоследствии их кормили и заботились ликвидаторы чернобыльских лагерей, а в последнее время и туристы.

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