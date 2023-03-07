Платформа, которая уволила 70% своих сотрудников с момента ее приобретения миллиардером Илоном Маском, в этот понедельник, 6 марта 2023 г., сообщает об ошибках.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Twitter, как в его веб-версия, так и приложение на мобильных устройствах, в этот понедельник, 6 марта 2023 г., демонстрирует сбои. Twitter не позволяет открывать ссылки на другие порталы, компания сообщила, что ошибки связаны с внутренними изменениями и что они сообщат, когда они будут исправлены.

Что не так с Twitter?

Платформа, которая уволила 70% своих сотрудников с момента ее приобретения миллиардером Илоном Маском, в этот понедельник, 6 марта 2023 г., сообщает об ошибках в работе внешних ссылок.

При попытке ввести ссылку любого типа Twitter выдает сообщение об ошибке, которое относится к системному API и предлагает вам связаться с командой разработчиков.

Баги появились как в веб-версии платформы, так и в мобильных приложениях для Android и iOS.

Аккаунт @TwitterSupport, который является официальной службой поддержки по техническм вопросам социальной сети, сообщил, что знает о сбое и что он связан с рядом внутренних изменений.

«В настоящее время некоторые части Twitter могут работать не так, как ожидалось. Мы внесли внутреннее изменение, которое имело некоторые непредвиденные последствия. Мы работаем над этим сейчас и поделимся обновлением, когда оно будет исправлено».

TweetDeck тоже упал

В дополнение к сбоям в Twitter, по сообщениям, произошел полный крах TweetDeck, передовой платформы на основе колонок, обычно используемой профессионалами в области СМИ и маркетинга .

Проблемы в социальной сети также отразились на downdetector.com. Платформа мониторинга онлайн-сервисов показывает пик падений.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде