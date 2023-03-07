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Twitter, как в его веб-версия, так и приложение на мобильных устройствах, в этот понедельник, 6 марта 2023 г., демонстрирует сбои. Twitter не позволяет открывать ссылки на другие порталы, компания сообщила, что ошибки связаны с внутренними изменениями и что они сообщат, когда они будут исправлены.
Что не так с Twitter?
Платформа, которая уволила 70% своих сотрудников с момента ее приобретения миллиардером Илоном Маском, в этот понедельник, 6 марта 2023 г., сообщает об ошибках в работе внешних ссылок.
При попытке ввести ссылку любого типа Twitter выдает сообщение об ошибке, которое относится к системному API и предлагает вам связаться с командой разработчиков.
Баги появились как в веб-версии платформы, так и в мобильных приложениях для Android и iOS.
Аккаунт @TwitterSupport, который является официальной службой поддержки по техническм вопросам социальной сети, сообщил, что знает о сбое и что он связан с рядом внутренних изменений.
«В настоящее время некоторые части Twitter могут работать не так, как ожидалось. Мы внесли внутреннее изменение, которое имело некоторые непредвиденные последствия. Мы работаем над этим сейчас и поделимся обновлением, когда оно будет исправлено».
TweetDeck тоже упал
В дополнение к сбоям в Twitter, по сообщениям, произошел полный крах TweetDeck, передовой платформы на основе колонок, обычно используемой профессионалами в области СМИ и маркетинга .
Проблемы в социальной сети также отразились на downdetector.com. Платформа мониторинга онлайн-сервисов показывает пик падений.