Астероид мог быть причиной зарождения жизни

На метеорите старше Солнечной системы ученые нашли элементы, с которых может начаться жизнь. Это само по себе является большим открытием. То есть метеориты могли быть причиной зарождения жизни в Солнечной системе.

реклама

Растворимые органические молекулы были обнаружены на Рюгу, метеорите, вращающемся вокруг Солнца между Землей и Марсом. Этот метеорит старше Солнечной системы. То есть он существовал до образования Солнечной системы. В 2020 году японский космический корабль «Hayabusa-2» взял 5 граммов грунта с этого астероида. Потом он вернулся на землю. Когда эту почву исследовали, в ней были обнаружены живые элементы. Помимо углерода, в его почве обнаружено 15 различных типов аминокислот, которые важны для зарождения жизни. Эти элементы больше не живы, но они могут быть источником жизни. Это исследование недавно было опубликовано в журнале Science.

Образец, доставленный со спутника Hayabusa Есть ли у этих элементов способность выживать на метеоритах, пока не подтверждено. Но было подтверждено, что присутствие пребиотических элементов может способствовать развитию жизни даже в неблагоприятных условиях.

Хироши Нараока, ведущий исследователь Университета Кюсю (KYUSHU UNIVERSITY), сказал, что почва Рюгу показывает, что она способна сохранять элементы жизни. Это означает, что метеориты могут способствовать распространению жизни по всей Солнечной системе. Или они могли ее распространить. Это также может означать, что жизнь пришла на Землю через с помощью астероида.

Метеорит Рюгу образовался в то время, когда Солнечная система еще даже не сформировалась. Этот метеорит образовался во времена Первичного Облака, когда двигалась межзвездная пыль. Это означает, что элементы, необходимые для возникновения жизни, присутствовали до образования Солнечной системы. Рюгу — углеродистый метеорит. То есть, как и 75 процентов метеоритов, присутствующих в Солнечной системе, состоит из углерода. Время образования этого метеорита примерно 450 миллионов лет назад. Это означает, что элементы жизни, присутствующие на нем, могут быть такими же старыми.

НАСА запросило образец с Рюгу у Японского космического агентства. Аналогичные исследования проводятся и в Европе.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В почве Рюгу обнаружены углерод, водород, азот, кислород, сера и 15 аминокислот. Кроме того, были обнаружены азотистые амины и карбоновые кислоты. Которые состоят из смеси углерода, водорода и кислорода. Но исследователи не обнаружили сахаров или азотистых оснований в почве Рюгу, из которой состоят ДНК и РНК.