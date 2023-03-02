На метеорите старше Солнечной системы ученые нашли элементы, с которых может начаться жизнь. Это само по себе является большим открытием. То есть метеориты могли быть причиной зарождения жизни в Солнечной системе.
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Растворимые органические молекулы были обнаружены на Рюгу, метеорите, вращающемся вокруг Солнца между Землей и Марсом. Этот метеорит старше Солнечной системы. То есть он существовал до образования Солнечной системы. В 2020 году японский космический корабль «Hayabusa-2» взял 5 граммов грунта с этого астероида. Потом он вернулся на землю. Когда эту почву исследовали, в ней были обнаружены живые элементы. Помимо углерода, в его почве обнаружено 15 различных типов аминокислот, которые важны для зарождения жизни. Эти элементы больше не живы, но они могут быть источником жизни. Это исследование недавно было опубликовано в журнале Science.
Есть ли у этих элементов способность выживать на метеоритах, пока не подтверждено. Но было подтверждено, что присутствие пребиотических элементов может способствовать развитию жизни даже в неблагоприятных условиях.
Хироши Нараока, ведущий исследователь Университета Кюсю (KYUSHU UNIVERSITY), сказал, что почва Рюгу показывает, что она способна сохранять элементы жизни. Это означает, что метеориты могут способствовать распространению жизни по всей Солнечной системе. Или они могли ее распространить. Это также может означать, что жизнь пришла на Землю через с помощью астероида.
Метеорит Рюгу образовался в то время, когда Солнечная система еще даже не сформировалась. Этот метеорит образовался во времена Первичного Облака, когда двигалась межзвездная пыль. Это означает, что элементы, необходимые для возникновения жизни, присутствовали до образования Солнечной системы. Рюгу — углеродистый метеорит. То есть, как и 75 процентов метеоритов, присутствующих в Солнечной системе, состоит из углерода. Время образования этого метеорита примерно 450 миллионов лет назад. Это означает, что элементы жизни, присутствующие на нем, могут быть такими же старыми.
НАСА запросило образец с Рюгу у Японского космического агентства. Аналогичные исследования проводятся и в Европе.
В почве Рюгу обнаружены углерод, водород, азот, кислород, сера и 15 аминокислот. Кроме того, были обнаружены азотистые амины и карбоновые кислоты. Которые состоят из смеси углерода, водорода и кислорода. Но исследователи не обнаружили сахаров или азотистых оснований в почве Рюгу, из которой состоят ДНК и РНК.