Технологии быстро изменили мир. Теперь, благодаря искусственному интеллекту, темпы этих изменений еще больше ускорились. Не исключено, что за десятилетие мир может измениться настолько, что это трудно даже представить. В отчете, подготовленном после опроса 65 экспертов по искусственному интеллекту из Великобритании и Японии, говорится, что к концу этого десятилетия в магазинах не будет необходимости в людях. Время, затрачиваемое на покупки, сократится до 60%. Роботы будут делать все с помощью искусственного интеллекта (ИИ), от безопасности до выставления счетов, уборки и хранения в магазинах и торговых центрах.
Большая часть работы по дому будет выполняться автоматически. Эксперты говорят, что роботы будут выполнять 39% домашних дел, таких как уборка пола, мытье посуды, приготовление пищи. Однако ожидается, что в уходе за детьми и пожилыми людьми ИИ не сможет сильно помочь до конца этого десятилетия.
ИИ все записывает
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Екатерина Хертог, профессор ИИ в Оксфордском университете, говорит: "В эпоху умных технологий самый большой вопрос встал о конфиденциальности. Устройства автоматизации, такие как Alexa, все записывают. От слов до действий, за всем ведется своего рода слежка. Поскольку технологии искусственного интеллекта становятся все умнее, наша конфиденциальность находится под угрозой. К концу этого десятилетия людям будет трудно сохранять свою конфиденциальность. Это такая атака на частную жизнь, к которой общество совершенно не готово."
Но Хертог также говорит, что это повысит уровень равенства между мужчинами и женщинами в обществе. Она приводит пример Японии, где женщины выполняют в пять раз больше работы по дому, чем мужчины. Из-за этого у них нет свободного времени.
Потребуется время, чтобы технология ИИ стала дешевой.
В другом отчете говорится, что женщины не могут прогрессировать наравне с мужчинами из-за работы по дому во всем мире. В умных домах у женщин будет столько же свободного времени, сколько у мужчин, что принесет равенство в общество.
Хартог говорит: "Несмотря на то, что ИИ настолько эффективен, он не будет доступен для всех. Потребуется много времени, чтобы технологии ИИ стали доступными. К концу этого десятилетия он станет настолько дорогим, что лишь немногие богатые люди в мире смогут его использовать. Большинство умных технологий будут недоступны для обычных людей."
Этот отчет был опубликован в исследовательском журнале Plus One.
ИИ ближе чем вы думаете
В Хорватии, в загребском ресторане еду готовят не люди, а роботы-повара. И вкус приготовленной ими пищи многим очень нравится.
На смену в супермаркете Amazon в Нью-Йорке, США, требуется всего 6 человек. От выставления счетов до хранения товара всю работу выполняют роботы. Роботы также выполняют работу по хранению товаров на полках.
Операции на головном мозге также уже проводятся с помощью роботов.