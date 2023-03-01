Эксперты по ИИ заявили, что скоро в магазинах люди будут не нужны, а конфиденциальность будет в опасности.

65 IT-специалистов из Британии и Японии рассказали, каким будет мир к концу этого десятилетия



Технологии быстро изменили мир. Теперь, благодаря искусственному интеллекту, темпы этих изменений еще больше ускорились. Не исключено, что за десятилетие мир может измениться настолько, что это трудно даже представить. В отчете, подготовленном после опроса 65 экспертов по искусственному интеллекту из Великобритании и Японии, говорится, что к концу этого десятилетия в магазинах не будет необходимости в людях. Время, затрачиваемое на покупки, сократится до 60%. Роботы будут делать все с помощью искусственного интеллекта (ИИ), от безопасности до выставления счетов, уборки и хранения в магазинах и торговых центрах.



Большая часть работы по дому будет выполняться автоматически. Эксперты говорят, что роботы будут выполнять 39% домашних дел, таких как уборка пола, мытье посуды, приготовление пищи. Однако ожидается, что в уходе за детьми и пожилыми людьми ИИ не сможет сильно помочь до конца этого десятилетия.

ИИ все записывает

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Екатерина Хертог, профессор ИИ в Оксфордском университете, говорит: "В эпоху умных технологий самый большой вопрос встал о конфиденциальности. Устройства автоматизации, такие как Alexa, все записывают. От слов до действий, за всем ведется своего рода слежка. Поскольку технологии искусственного интеллекта становятся все умнее, наша конфиденциальность находится под угрозой. К концу этого десятилетия людям будет трудно сохранять свою конфиденциальность. Это такая атака на частную жизнь, к которой общество совершенно не готово."

Но Хертог также говорит, что это повысит уровень равенства между мужчинами и женщинами в обществе. Она приводит пример Японии, где женщины выполняют в пять раз больше работы по дому, чем мужчины. Из-за этого у них нет свободного времени.

Потребуется время, чтобы технология ИИ стала дешевой.

В другом отчете говорится, что женщины не могут прогрессировать наравне с мужчинами из-за работы по дому во всем мире. В умных домах у женщин будет столько же свободного времени, сколько у мужчин, что принесет равенство в общество.

Хартог говорит: "Несмотря на то, что ИИ настолько эффективен, он не будет доступен для всех. Потребуется много времени, чтобы технологии ИИ стали доступными. К концу этого десятилетия он станет настолько дорогим, что лишь немногие богатые люди в мире смогут его использовать. Большинство умных технологий будут недоступны для обычных людей."

Этот отчет был опубликован в исследовательском журнале Plus One.

ИИ ближе чем вы думаете

В Хорватии, в загребском ресторане еду готовят не люди, а роботы-повара. И вкус приготовленной ими пищи многим очень нравится.

На смену в супермаркете Amazon в Нью-Йорке, США, требуется всего 6 человек. От выставления счетов до хранения товара всю работу выполняют роботы. Роботы также выполняют работу по хранению товаров на полках.

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Операции на головном мозге также уже проводятся с помощью роботов.