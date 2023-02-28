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Взрыв какого количества ядерных бомб уничтожит нашу цивилизацию

В последнее время в мире резко усилились разговоры о ядерном оружии и возможности его применения.
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Сейчас ядерные державы находятся в состоянии боевой готовности использовать ядерную энергию, если война вдруг начнется. Между прочим, даже части запасов ядерного оружия будет достаточно чтобы с миром было покончено. 

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, организации, осуществляющей мониторинг ядерных вооружений на международном уровне, общее количество ядерного оружия в мире составляет около 4000 единиц. Большая часть этого оружия находится у России. После этого идет Америка, а затем идут Индия, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Таким образом, всего 9 стран имеют ядерное оружие. Если хотя бы одна из них с агрессией воспользуется этой силой, то присоединятся и другие страны, и тогда уже никто не знает, что произойдет.

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Насколько страшен ядерный взрыв мы уже видели на примере Хиросимы и Нагасаки. Во время Второй мировой войны, в августе 1945 года, Америка сбросила атомные бомбы на два японских города, Хиросиму и Нагасаки. Первый взрыв произошел в Хиросиме 6 августа, из-за которого температура сразу поднялась до 1 миллиона градусов по Цельсию. Две трети города были сразу уничтожены жарой большей, чем у вулкана. 

9 августа на Нагасаки была сброшена бомба. Люди начали умирать из-за пожаров и сильной жары. Те, кто остался, погибли от опасных излучений. В пространстве более чем в километре от центра падения бомбы ничего не осталось кроме выжженной земли. Многие писатели и журналисты описали эту сцену в своих книгах как пугающую, хотя и признают, что в их произведениях многого не хватает, реальная ситуация была намного страшнее.

Что происходит после взрыва 

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Менее чем через 10 секунд после ядерного взрыва земля начинает полыхать живым огнем. В таком взрыве столько тепла, что ни с чем не сравнится. Есть три основных поражающих фактора ядерного взрыва. Первый это безумно высокие температуры. Дальше излучение, которое называют ионизирующим. Взрыв излучает гамма-лучи, которые во много раз опаснее рентгеновских лучей и вызывают лучевую болезнь. На какую часть тела он ни падает, эта часть тела изменяется на уровне ДНК. После этого приходит ударная волна, она продолжает уничтожать все, что находится в радиусе нескольких километров от эпицентра. 

Сколько бомб достаточно, чтобы уничтожить мир? 

После Хиросимы и Нагасаки в 1945 году ведется постоянное исследование того, сколько всего ядерных бомб может принести миру гибель. Американская национальная лаборатория в Лос-Аламосе после исследования заявила, что всего около 100 ядерных взрывов достаточно, чтобы уничтожить мир. При этом многие люди сразу же превращаются в пар. Остальные люди умрут от ядерной радиации или от радиации, вызванной истощением озонового слоя. Яд растворится в земле и воде, а оставшиеся люди умрут от голода. Даже после этого, если кто-то останется, он умрет, борясь с раком и генетическими заболеваниями. После ядерного взрыва небо покроется толстым слоем пепла.

Что произойдет, если все ядерные бомбы в мире взорвутся одновременно? Этого не смогли оценить даже ученые, но очевидно, что после этого думать будет не о чем. После этого наступит ядерная зима. При этом слой пепла и пыли будет настолько толстым, что солнечный свет не сможет достичь земли и наступит непрерывная ночь. Температура резко упадет, и после этого жизни на Земле, скорее всего, не останется. 

Что происходит в ядерную зиму

Некоторое время назад исследователи из Университета Рутгерса, Университета Колорадо в Боулдере и Национального центра атмосферных исследований подготовили модель. При этом была предпринята попытка узнать, что если будет ядерная война только между Америкой и Россией, то какой ущерб будет нанесен земле. В ходе исследования выяснилось, что весь мир уйдет в ядерную зиму на 10 лет. При этом температура земли упадет примерно до 9 градусов по Цельсию и после этого будет продолжать падать.

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