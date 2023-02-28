По сделке с VMware на 61 миллиард долларов Broadcom получит предупреждение от антимонопольного регулятора ЕС

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В ближайшее время американский производитель микросхем Broadcom должен получить предупреждение антимонопольного регулятора Европейского Союза о возможных антиконкурентных последствиях предложенной им сделки на 61 миллиард долларов для компании облачных вычислений VMware, сообщили источники, знакомые с этим вопрос.

Европейская комиссия начала расследование в декабре, заявив, что сделка, о которой было объявлено в прошлом году, позволит Broadcom ограничить конкуренцию на рынке аппаратных компонентов, совместимых с программным обеспечением VMware.

Инспектор ЕС по вопросам конкуренции, который примет решение по сделке до 7 июня, отказался от комментариев.

Сделки по слияниям и поглощениям в сфере высоких технологий в последнее время привлекли к себе более пристальное внимание по обе стороны Атлантики, поскольку регулирующие органы обеспокоены тем, что гигантские компании приобретают более мелких и инновационных конкурентов.

Broadcom заявила, что продолжит «конструктивную работу» с Комиссией. Сделка получила зеленый свет в Бразилии, Южной Африке и Канаде, в то время как британский орган по надзору за конкуренцией проводит собственное расследование. «Мы по-прежнему ожидаем, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году», — говорится в сообщении компании.

Также обе компании получили «второй запрос» информации об их сделке от Федеральной торговой комиссии США в июле, в котором указывалось, что запланированная сделка будет тщательно изучена, согласно запросу правительства.

Broadcom заявила европейской комиссии, что присутствие Amazon, Microsoft и Google показывает, что на рынке облачных вычислений существует сильная конкуренция. Beltug, бельгийская ассоциация ИТ-директоров и лидеров цифровых технологий, и ее коллеги, французская Cigref, CIO-платформа Nederland и VOICE Germany, заявили, что сделка может привести к значительному повышению цен и ухудшению условий для клиентов.

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