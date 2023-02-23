За прошлый год Акции Amazon упали примерно на 35%. И это крутое падение теперь, вероятно, ударит по сотрудникам.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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За прошлый год Акции Amazon упали примерно на 35%. И это крутое падение теперь, вероятно, ударит по сотрудникам.Согласно отчету Wall Street Journal (WSJ), в этом году зарплаты сотрудников Amazon могут сильно снизиться.

В отчете говорится, что в 2023 году зарплата некоторых сотрудников Amazon будет на 15-50% меньше, чем ожидалось ранее, из-за падения курса акций компании. Годовая заработная плата сотрудников, как правило, состоит из денежной компенсации и премий в виде акций, однако, поскольку в этом году акции Amazon упали в стоимости на 35%, общая сумма компенсации тоже резко упадет. Паи акций выдаются сотрудникам на основании того, что цена акций компании будет увеличиваться примерно на 15% каждый год. Ожидалось, что цена акций компании в этом году составит около 170 долларов, а не 97 долларов, как сейчас.

В заявлении, отправленном Business Insider, представитель Amazon сказал: «Наша модель вознаграждения направлена на то, чтобы дать сотруднику возможность думать как владелец, поэтому она связывает общее вознаграждение с долгосрочными результатами компании в целом. Потенциал роста компании в годовом исчислении, как и любой бизнес, связан с рисками, потому что цена акций может колебаться, но так исторически сложилось, что в Amazon это очень хорошо работает для людей, которые придерживаются долгосрочного взгляда и думают о перспективах».

Снижение цены акций Amazon отражает более широкий экономический спад, затронувший технологические компании. Акции других технологических компаний, включая Google , Facebook, Intel и Microsoft, также сильно упали в прошлом году.





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