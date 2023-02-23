В течение десятилетий спутники передавали данные на Землю с помощью радиоволн, а сеть наземных антенн собирала поступающую информацию. Теперь NASA изучает лазерную связь, технологию, которая позволит нам получать больше данных с большего расстояния, чем когда-либо прежде. Эксперт по космической связи NASA Риша Джордж объясняет, как осуществляется связь с объектами в космосе.
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«У нас есть сеть антенн по всему миру на всех семи континентах, а также спутники в космосе, которые помогают передавать эти радиоволны. Астронавты, диспетчеры полетов и ученые полагаются на эту сеть для передачи сообщений и команд и получения таких данных, как невиданные ранее изображения нашей Солнечной системы и Вселенной. Космический корабль на орбите может напрямую связываться с наземными станциями на только в том случае, если они находятся в прямой видимости, что обычно происходит только в течение короткого периода времени."
Спутники слежения и ретрансляции данных, или TDRS, представляют собой группу специализированных спутников связи на геосинхронной орбите.
«Эти спутники передают данные с других космических аппаратов на наземные станции, что позволяет NASA обеспечивать почти непрерывную глобальную связь для миссий на низкой околоземной орбите».
NASA также разрабатывает способы связи с помощью невидимых инфракрасных лазеров.
«Laser Communications дает миссиям более высокие скорости передачи данных, чем когда-либо прежде, что позволяет передавать больше данных за раз. Одной из миссий, выполняющих это сейчас, является демонстрация ретрансляции лазерной связи, или LCRD. LCRD будет работать с Международной космической станцией, что позволит передать больше научных и исследовательских данных».
NASA планирует использовать лазерную связь, для новой миссии на Луну.
Таким образом, сейчас связь с космическими кораблями в основном осуществляется с помощью радиоволн. Но NASA активно разрабатывает технологию передачи данных с помощью лазерной связи, чтобы иметь возможность получать больше данных и с больших расстояний.