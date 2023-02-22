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Электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) размером 5x5 метров имеет размер внедорожника и может вместить двух человек, включая пилота. По заявлению ePlane, их полностью электрический летательный аппарат может менее чем за 14 минут совершить поездку(полет) на которую классическому автомобилю понадобилось бы 60-минут.
Четыре канальных вентилятора летательного аппарата действуют как пропеллеры. По словам создателей у прототипа будет два варианта использования, как грузовой транспорт или пассажирский.
Прежде чем летающее такси можно будет запустить в коммерческую эксплуатацию, прототип должен пройти через Главное управление гражданской авиации (DGCA). Компания утверждает, что ее целью является замена дорожных такси на воздушные причем стоимость поездки увеличится не должна. Запуск планируется в следующем году, и только тогда мы узнаем реальную цену "поездки" на таком такси.
По словам ePlane, их летающее такси можно использовать для «грузовых и промышленных вариантов использования, для перевозки товаров на последней и средней милях». Кроме того, летательный аппарат предназначен для «замены роскошных автомобилей и для замены парка вертолетов в компаниях вертолетного такси».