Игровые мышки очень чувствительны, у них есть дополнительные настраиваемые кнопки и они бывают разных форм, размеров и даже вес такой мышки зачастую можно изменить под себя. Существует множество проводных и беспроводных вариантов. Игровая мышь это не то устройство которое обязательно используют только профессиональные геймеры. Давайте посмотрим на преимущества использования игровой мыши в обычных, повседневных задачах.

Чувствительность и точность

У игровых моделей DPI гораздо выше чем у "гражданских" моделей. DPI (Dots per inch) - дословно "количество точек на дюйм" - эта характеристика определяет, сколько точек может считать сенсор мыши с поверхности, другими словами чем выше DPI тем лучше чувствительность и точность позиционирования.

Косвенно DPI — это показатель того, насколько точно и быстро ваша мышь перемещается по экрану. Как правило, чем выше DPI, тем лучше для игр, где важна скорость и точность. Диапазон может быть очень широкий от 400 DPI до 26 000 DPI. Для повседневного использования нет большого смысла гнаться за максимальными показателями и выбирать очень уж высокий DPI. У большинства игровых мышек есть физическая кнопка, которая при необходимости меняет DPI на лету. Если такой кнопки нет, то можно попробовать программно поменять DPI под конкретные нужды, но с кнопкой, конечно, удобнее. Для повседневной работы вполне подойдет от 800 до 1200 DPI.

Эргономичный дизайн

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Игровые мыши рассчитаны на длительное непрерывное использование. Поэтому личный комфорт имеет первостепенное значение. Дизайн разработан таким образом, чтобы ваши пальцы и кисть находились в наиболее естественном и удобном положении. Чтобы не создавалось излишнего напряжения в запястье. Некоторые модели имеют набор взаимозаменяемых грузов для настройки веса мышки.

Напротив, большинство существующих офисных/домашних мышек плоские и симметричные. Они не подходят для сохранения естественного положения руки во время работы.

Множество кнопок и настроек

На игровой мышке почти всегда есть несколько дополнительных физических кнопок. Например SteelSeries Aerox 9, имеет в общей сложности 18 программируемых кнопок.

Конечно при использовании игровой мыши для повседневных задач задействовать все кнопки не всегда получится. А вот в специализированных программах, при желании, можно задействовать все дополнительные кнопки. В любом случае это очень хороший инструмент позволяющий улучшить рабочий процесс и сэкономить время. Например, можно назначить команды копирования и вставки или назначить команды для открытия/закрытия вкладок браузера. Существующие обычные мышки не имеют такого большого количества кнопок и требуется гораздо больше кликов или движений мыши на те же действия.

RGB-подсветка

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RGB-подсветка сама по себе не влияет на функционал мышки, она просто меняет настроение и атмосферу. Если вы хотите "освежить" свой рабочий стол, это наиболее доступный и подходящий способ. Многие модели позволяют программно настроить цвет и яркость подсветки. Ну а если RGB-подсветка будет слишком отвлекает, ее всегда можно отключить.