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Поклонники механических клавиатур могут опровергнуть мои взгляды или счесть их еретическими, но для домашнего или офисного использования дешевая механическая клавиатура может быть хорошим выбором. Обычному геймеру не нужна дорогая клавиатура, которая имеет мигающую RGB-подсветку и всякие "плюшки". На самом деле, самые важные характеристики — это щелкающие клавиши и эргономичный дизайн. В Amazon легкая механическая клавиатура с кнопкой для выключения компьютера стоит 30 долларов.

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1. Полноразмерная механическая клавиатура

Полноразмерные механические клавиатуры обычно имеют 104-клавишную раскладку с цифровой панелью справа. И такой вариант не будет иметь высокую цену. Если на вашем столе хватает места для полноразмерной клавиатуры, хорошим вариантом будет клавиатура AJAZZ AK50. AK50 имеет белую подсветку и алюминиевый корпус. Цена на данный момент составляет 50 долларов.

2. Механическая клавиатура с хорошим соотношением цены и качества.

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Когда дело доходит до механических клавиатур, обязательно нужно вспомнить про Cherry MX. Клавиатуры Cherry долговечны и имеют высокую точку срабатывания для предотвращения случайных нажатий на клавишу. Это означает, что клавиатуры Cherry стоят весьма не дешево. К счастью, есть варианты. Например, есть Outemu. Outemu Switch - это механическая клавиатура с отличным соотношением цены и качества, точная копия клавиатуры Cherry, сделанная в Китае.

3. Ненужные дополнения

Механические клавиатуры премиум-класса, такие как Razer Deathstalker V2 Pro, часто имеют индивидуальную RGB-подсветку клавиш, колесо прокрутки и специальные кнопки. Но большинству пользователей эти дополнения не нужны. Я рекомендую заплатить за клавиатуру разумную цену. Большинству нужна клавиатура которая обладает наиболее важными функциями, такими как звук срабатывания клавиш и чувствительность.

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4. Эргономичный дизайн

То, что механическая клавиатура дешевая, не означает, что она не эргономична. Если вы долго играете в игры, вашему запястью должно быть удобно, и вы можете решить эту проблему с помощью такой функции, как поддержка запястья. Нет ничего хуже, чем судорога в руке. В клавиатуре AULA F2088 предусмотрена магнитная опора для запястья, чтобы предотвратить усталость рук от длительной игры. Кроме того, она относительно мягкая на ощупь благодаря матовому покрытию, а дизайн выполнен в форме пишущей машинки. На момент написания этой статьи клавиатура Aula продается по цене 45,99 долларов США.

5. Незабываемые ощущения от использования

Когда вы впервые используете механическую клавиатуру, вы получаете незабываемые ощущения. Когда вы нажимаете клавишу на механической клавиатуре, кажется, что она подпрыгивает и пружинит. Если вы думаете о том, чтобы войти в мир механических клавиатур, я рекомендую сначала попробовать менее дорогую. Механические клавиатуры премиум-класса многофункциональны, но дороги, так что попробуйте начать с дешевой.