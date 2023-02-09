Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Крупнейший ракетный парад прошел 8.02.2023 в Северной Корее в присутствии Ким Чен Ына
В среду прошел военный парад, посвященный 75-летию создания армии в Северной Корее.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

В среду прошел военный парад, посвященный 75-летию создания армии в Северной Корее. В ходе этого мероприятия в столичном Пхеньяне было выставлено около 1 десятка межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Парад начался на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Во время этого появился диктатор Ким Чен с женой и дочерью.

реклама

Публикуя фотографии парада, северокорейские СМИ KCNA назвали его доказательством способности страны нанести ядерный удар. На этих фотографиях видно 11 ракет «Хвасон-17». Это крупнейшая в Северной Корее межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которая может нанести ядерный удар в любой точке мира. На параде также были замечены прототипы новой твердотопливной МБР.

Большинство стран используют жидкое топливо.

Жидкое топливо используется в больших баллистических ракетах большинства стран. Из-за этого запуск ракеты занимает больше времени. Тогда как с помощью твердого топлива ракета получает больше мобильности, а также меньше времени на запуск. С 2017 года Северная Корея испытывала только МБР на жидком топливе.

На параде Северная Корея продемонстрировала свою военную мощь, а также оружие и ракеты.

Ракеты на твердом топливе будет сложно отследить

Создание твердотопливных МБР долгое время было главной целью Северной Кореи. Из-за этого может быть сложно идентифицировать и нацелить эти ядерные ракеты в случае войны. Однако информации о том, когда Северная Корея проведет испытания этих ракет, нет. Еще до этого Северная Корея выставила на параде прототипы ракет.

Во время парада над площадью Ким Ир Сена было замечено множество реактивных, турбовинтовых самолетов и вертолетов.

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Северная Корея постоянно проводит ракетные испытания. Перед началом парада несколько реактивных, турбовинтовых самолетов и вертолетов с разноцветными огнями были замечены на малой высоте над площадью Ким Ир Сена. Несмотря на санкции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), Северная Корея постоянно испытывает большие и современные ракеты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#северная корея #ядерное оружие #ким чем ын #баллистическая ракета #парад
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за сутки
Президент Южной Кореи заявил о намерении создать ядерное оружие в ответ на провокации Ким Чен Ына
ФБР обвинило хакеров из Северной Кореи во взломе сети Harmony на $100 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
14
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
18
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
19
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
22
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
7
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
5
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
6
5 непопулярных видеокарт NVIDIA и AMD для разумных геймеров с высоким потенциалом и выгодной ценой
15
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
17
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
48
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Пользователи столкнулись с быстрой деградацией новейших SSD 980 Pro и 990 Pro от Samsung
5
Демилитаризация НАТО: Запад истощен - Киев тратит тысячи снарядов ежедневно, ресурсов не хватает
4
Британия собирается передать Украине дальнобойное оружие и подготовить пилотов истребителей
8
Оперативная память DDR5-7200 значительно подешевела в одном из магазинов РФ
14

Популярные статьи

Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
15
Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
28
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
10
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
26
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
3
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
29
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
39
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Пробую использовать Ryzen Master и Ryzen Controller в Windows 7/10 и Xubuntu 22.04.1. Часть 1
13

Сейчас обсуждают

♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
16:10
Так я не кусаюсь, по крайней мере через экран )))
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
Slow Mo
16:08
Вклад сделаешь если сдохнешь,но не заставляй делать других,Ты че с организации Синий кит?
Премьер Польши назвал поражение России смыслом существования его страны
На Киев Z
16:08
Ты красивая. Я стесняюсь. Тем более у тебя там мужик на фотках. Я не рушу чужие семьи
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
Максим Беляков
16:08
Ужас, жадные корпорации пытаются навязать прогу, которая на 0,0001% замедлит ОС, ещё и воруют честно заработаные 50мб мобильного интернета, какой ужасный мир
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
Житель Рашки
16:07
надо только подождать (с)
Как выживает авиации РФ под гнётом санкций, и когда Superjet 100 получит отечественный двигатель
Sam Ivanov
16:07
ну так ещё бы, у тебя 4 канала памяти стоит, а можно ещё и 6 кстати попробовать, или вообще 8 каналов... наверное там вообще твоя ddr3 в космос улетит по циферкам 🤣
Оперативная память DDR5-7200 значительно подешевела в одном из магазинов РФ
На Киев Z
16:06
Я ру ЦИПсо. Я делаю вклад в нашу БЕЗОГОВОРОЧНОЮ ПОБЕДУ
Премьер Польши назвал поражение России смыслом существования его страны
Житель Рашки
16:05
зачётная статья концовка особенно порадовала
Поговорим о Леопардах
Slow Mo
16:04
Ты еще дура жива?
Премьер Польши назвал поражение России смыслом существования его страны
На Киев Z
16:03
Мы все умрём хохлосвин. 30-50 лет для вселенной это миг.
Премьер Польши назвал поражение России смыслом существования его страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем