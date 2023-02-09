В среду прошел военный парад, посвященный 75-летию создания армии в Северной Корее.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

В среду прошел военный парад, посвященный 75-летию создания армии в Северной Корее. В ходе этого мероприятия в столичном Пхеньяне было выставлено около 1 десятка межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Парад начался на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Во время этого появился диктатор Ким Чен с женой и дочерью.

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Публикуя фотографии парада, северокорейские СМИ KCNA назвали его доказательством способности страны нанести ядерный удар. На этих фотографиях видно 11 ракет «Хвасон-17». Это крупнейшая в Северной Корее межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которая может нанести ядерный удар в любой точке мира. На параде также были замечены прототипы новой твердотопливной МБР.

Большинство стран используют жидкое топливо.

Жидкое топливо используется в больших баллистических ракетах большинства стран. Из-за этого запуск ракеты занимает больше времени. Тогда как с помощью твердого топлива ракета получает больше мобильности, а также меньше времени на запуск. С 2017 года Северная Корея испытывала только МБР на жидком топливе.

На параде Северная Корея продемонстрировала свою военную мощь, а также оружие и ракеты.

Ракеты на твердом топливе будет сложно отследить

Создание твердотопливных МБР долгое время было главной целью Северной Кореи. Из-за этого может быть сложно идентифицировать и нацелить эти ядерные ракеты в случае войны. Однако информации о том, когда Северная Корея проведет испытания этих ракет, нет. Еще до этого Северная Корея выставила на параде прототипы ракет.

Во время парада над площадью Ким Ир Сена было замечено множество реактивных, турбовинтовых самолетов и вертолетов.

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Северная Корея постоянно проводит ракетные испытания. Перед началом парада несколько реактивных, турбовинтовых самолетов и вертолетов с разноцветными огнями были замечены на малой высоте над площадью Ким Ир Сена. Несмотря на санкции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), Северная Корея постоянно испытывает большие и современные ракеты.