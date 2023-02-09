Netflix объявил о планах по борьбе с обменом паролями в четырех странах.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

На прошлой неделе Netflix поделился своими правилами и исключениями, чтобы объяснить, как он планирует поддерживать совместное использование учетных записей

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Если вы делитесь своим паролем от Netflix с друзьями или членами семьи, то у нас для вас плохие новости. В течение долгого времени Netflix пытался бороться с распространением паролей, и только что объявил о планах для Канады, Португалии, Испании и Новой Зеландии.

«Мы всегда упрощали людям, которые живут вместе, возможность делиться своей учетной записью Netflix с помощью таких функций, как профили и несколько потоков. Хотя они были чрезвычайно популярны, они также создали путаницу в отношении того, когда и как вы можете поделиться Netflix», — говорится в сообщении в блоге потокового гиганта.

На прошлой неделе Netflix поделился своими правилами и исключениями, чтобы объяснить, как он планирует поддерживать совместное использование учетных записей в домашнем хозяйстве.

Взимая дополнительную плату за расширенное использование потокового сервиса за пределами дома, компания надеется сократить совместное использование аккаунта в этом году.

В соответствии с новыми условиями пользователей просят указать свой телевизор в качестве основного местоположения, а для подключения всех учетных записей и устройств следует использовать ту же сеть Wi-Fi, что и телевизор.

«Основное местоположение задается телевизором, на котором выполнен вход в вашу учетную запись и который подключен к вашей сети Wi-Fi. Все другие устройства, зарегистрированные в вашей учетной записи в этой сети Wi-Fi, будут связаны с вашим основным местоположением и смогут использовать Netflix», — говорится в сообщении компании.

Netflix установит основное местоположение на основе IP-адреса, идентификаторов устройств и активности, если пользователь не указал основное местоположение или у него нет телевизора.

«Чтобы убедиться, что ваши устройства связаны с вашим основным местоположением, подключитесь к Wi-Fi в вашем основном местоположении, откройте приложение или веб-сайт Netflix и смотрите что-нибудь не реже одного раза в 31 день», — говорится в сообщении компании.

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