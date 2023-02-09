SpaceX бьет все рекорды по успешному запуску ракет.

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Ракета SpaceX Falcon 9, которая установила рекорд по своему 200-му успешному запуску

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SpaceX, американская космическая компания во главе с Илоном Маском, успешно запустила свою 200-ю ракету.

SpaceX запустила 53 низкоорбитальных интернет-спутника Starlink на ракете Falcon 9 из Космического центра Кеннеди во Флориде 2-го числа (по местному времени).

Это 200-й успешный запуск SpaceX с июня 2010 года, когда первый Falcon 9 успешно вылетел на орбиту. С учетом запуска Falcon Heavy с тремя ракетами Falcon 9 общее количество достигает 205 раз. Falcon 9 потребовалось полтора десятилетия, чтобы выполнить свои первые 100 запусков, но потребовалось чуть более двух лет, чтобы выполнить следующие 100 запусков.

Единственным случаем, когда SpaceX не удалось запустить ракету за последние 13 лет, был запуск в 2015 году грузового космического корабля Dragon, который взорвался во время выхода на орбиту.

178 успешных запусков подряд и 94 успешных возвращения ракеты подряд

SpaceX обладает непревзойденными возможностями, особенно в технологии повторного использования, которая восстанавливает первую ступень запущенной ракеты. В этот день первая ступени ракеты вернулась на морскую баржу через 8 минут 45 секунд после взлета. При этом SpaceX также успешно восстановила ракету в 94-й раз подряд.

Запуск стал восьмым запуском SpaceX в этом году. Это в среднем один запуск ракеты каждые четыре дня. При таких темпах ожидается, что в этом году их будет более 90.

В прошлом месяце Маск объявил в Твиттере, что намерен увеличить количество запусков космических ракет до 100 к 2023 году. Учитывая, что количество контрактов на запуск ракет со SpaceX в этом году уже достигло 70, достижение цели не кажется невозможным.

В прошлом году SpaceX запустила 61 ракету. Это почти вдвое больше, чем 31 раз в 2021 году. Чтобы достичь цели этого года, необходимо запускать ракету каждые три-четыре дня.

Половина запущенных ракет предназначалась для создания космического интернета.

Причина, по которой SpaceX запускает все больше и больше ракет, заключается в том, что есть запросы со всего мира, но SpaceX запускает ракеты и для своих целей.

SpaceX поставила перед собой цель запустить к 2027 году 12 000 спутников Starlink, чтобы построить космическую интернет-сеть, охватывающую весь мир. Половина из восьми ракет, запущенных в этом году, несли спутники Starlink.

С 2019 года SpaceX запустила 3875 спутников Starlink 71 раз.

По словам Джонатана Макдауэлла, исследователя Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, 3538 из них в настоящее время летают по орбите. Для обслуживания космического интернета реально используется 3154 спутника, а на целевую орбиту выходит около 300 спутников.

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В прошлом месяце SpaceX объявила, что ее интернет-соединение Starlink доступно на всех семи континентах, включая ее исследовательскую базу в Антарктике, и что у нее более 1 миллиона подписчиков по всему миру.