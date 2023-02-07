Копия «Моны Лизы», принадлежащая испанскому музею Прадо, почти наверняка была написана одним из учеников Леонардо да Винчи вместе с самим мастером, как и оригинал.

реклама

1 февраля иностранные СМИ процитировали музей Прадо в Мадриде, Испания, и сообщили, что «фальшивая Мона Лиза», которая, как известно, была написана после смерти да Винчи, на самом деле была написана учеником да Винчи вместе со своим учителем в той же студии, когда он рисовал оригинал.

Оригинальная Мона Лиза — это портрет жены богатого флорентийца Франческо дель Джокондо, написанный да Винчи в начале 16 века. Это картина маслом шириной 53 см и длиной 77 см, на которой тонкая улыбка в уголках рта создает ощущение тайны. В настоящее время она принадлежит музею Лувр во Франции. Копия Моны Лизы годами находилась в коллекции Прадо и время от времени выставлялась на обозрение, но никто не обратил на нее особого внимания, потому что вокруг женщины в «Моне Лизе» был совершенно черный фон, а не тот красивый пейзаж, который можно увидеть в оригинале. Музей Прадо счел эту репродукцию «Моны Лизы» одной из многих «подделок Моны Лизы», написанных в 16-м и 17-м веках. Однако, когда два года назад специалисты приступили к реставрации картины для выставки в Лувре в этом году, уникальная ценность этой картины начала проявляться. Прежде всего, когда была удалена черная краска, наложенная на реплику, на заднем плане стал выявляться пейзаж Тосканы, Италия, который напоминал оригинал. Кроме того, когда лак, нанесенный на лицо, был удален, чарующие глаза Моны Лизы и загадочная улыбка засияли более ярко. В то время как оригинальная картина Да Винчи имеет множество мелких трещин на поверхности картины и общий темный тон, а модель выглядит как пожилая женщина средних лет, восстановленная копия выглядит как молодая женщина лет двадцати с небольшим с чистой кожей на более ярким фоне. А рентгеновские тесты, которые позволяют экспертам заглянуть под поверхность картины, чтобы увидеть, как она развивалась по мере ее создания, показали, что изменения, внесенные в копию, были аналогичны изменениям, внесенным в оригинал по мере его развития. Кроме того, при тщательном осмотре впервые было подтверждено, что рама дубликата картины была сделана из того же орехового дерева, что и оригинал. Размер «копии Моны Лизы» 57 см в ширину и 76 см в длину, почти как у оригинала.

Эксперты музеев Прадо и Лувра предполагают, что это работа Андреа Салаи, ученика да Винчи, Франческо Мельци, вошедшего в мастерскую да Винчи в 1506 году. Отреставрированная репродукция картины будет выставлена в Лувре в марте.

























рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде