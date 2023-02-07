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Все говорят о ChatGPT. ChatGPT — это инструмент OpenAI, который как человек пишет стихи, прозу и даже программный код. Большинство разговоров о ChatGPT приводят к неожиданностям, страхам и предубеждениям. Большинство страхов связанно с тем, что ChatGPT может сделать, страхе перед эксплуатацией и заменой «роботами», а также об опасностях для человечества, доверившего свое творчество машинам. Но весь этот разговор упускает суть. На самом деле ChatGPT менее удивительный, менее пугающий и менее тревожный, чем его изображает большинство средств массовой информации.

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ChatGPT — это языковая модель ИИ от компании OpenAI из Сан-Франциско. Он общается с людьми через текст и создает различный контент в соответствии с запросами. GPT расшифровывается как Generative Pre-trained Transformer, что означает предварительно обученный генеративный преобразователь. В 2020-х годах генеративный ИИ стал самым значительным технологическим трендом. Давайте лучше поймем генеративный ИИ, рассмотрев шесть малоизвестных фактов о ChatGPT.

1. Возможности ChatGPT не уникальны

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Единственная причина, по которой ChatGPT особенный, заключается в том, что это общедоступный сервис. Есть и другие проекты ИИ, недоступные обычному человеку, но находящиеся на равном или даже лучшем уровне. Крупные технологические компании, такие как Google и Meta, а также многочисленные стартапы и академические учреждения разработали свои генеративные инструменты искусственного интеллекта. Некоторые из них выпустили ограниченные версии своего ИИ, а другие еще не обнародовали их. Фактически, Meta выпустила чат-бота под названием Blenderbot до ChatGPT. Однако за ботом так тщательно ухаживали, что пользователям это не понравилось. Причина, по которой все проявляют осторожность, заключается в различных несчастных случаях, которые произошли в реальной среде. Несколько лет назад Microsoft запустила чат-бота под названием Tay. Тэй обучался по сообщениям в социальных сетях (и не только), и после того, как он проглотил контент от онлайн-разжигателей ненависти, он поставил Microsoft в тупик, извергая расистские оскорбления и язвительные высказывания. В 2022 году Google уволил инженера, который сделал публичные (и не соответствующие действительности) замечания о том, что LaMDA (языковая модель для диалоговых приложений, или LaMDA) «обладает разумом». Причина, по которой ChatGPT в настоящее время пользуется большой популярностью в сфере ИТ, заключается в дерзости OpenAI открыть этот инструмент для общественности и дерзости позволить боту обрабатывать даже деликатные темы. Другие компании слишком осторожны. Но теперь, когда ChatGPT привлек большое внимание, другие компании спешат подготовить своих собственных ботов. Говорят, что Google издала внутренний «Code Red», чтобы ускорить развертывание ИИ для широкой публики. В этом году Google планирует выпустить 20 новых инструментов искусственного интеллекта. Китайская Baidu также запустит конкурента ChatGPT в марте. На сайте Futurepedia перечислены сотни инструментов искусственного интеллекта, которые вы можете опробовать уже сегодня. Многие основаны на ChatGPT, но есть и инструменты, основанные на сильных конкурирующих технологиях. Дело не в том, что ChatGPT уникально мощен, просто он уникально смелый и доступный среди мощных систем искусственного интеллекта.

2. Microsoft доминирует над OpenAI

Коммерческая компания OpenAI LP, создавшая ChatGPT, является дочерней компанией некоммерческой организации OpenAI Incorporated. Однако OpenAI Inc. не «владеет» OpenAI LP. Крупнейшим инвестором в OpenAI LP является Microsoft, и Microsoft в настоящее время реализует план по инвестированию в OpenAI LP дополнительных 10 миллиардов долларов. Это увеличило бы долю Microsoft до 49%, а долю материнской некоммерческой организации — всего до 2%. Все остальные инвесторы разделят оставшиеся 49%. Microsoft также активно работает над внедрением функций ChatGPT в Bing, Azure, PowerPoint, Outlook и другие продукты. Дело в том, что Microsoft доминирует над OpenAI.

3. Большая часть критики ChatGPT касается не ChatGPT

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Три основные проблемы, связанные с ChatGPT:

▲Возможность списывания студентов

▲Использование в неэтичных целях, таких как плагиат и социальная инженерия

▲Случайное недопонимание.

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На данный момент первые две проблемы можно игнорировать. С каждым новым поколением генеративного ИИ, который работает так же, как ChatGPT, будут появляться инструменты, которые могут обнаруживать контент, созданный ИИ. Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, абсолютно неизбежны и будут только развиваться в будущем. Неэтичное использование — это проблема, с которой нам всегда придется сталкиваться. В любом случае, в человеческой моральной испорченности виноваты не инструменты ИИ. Третья критика направлена по ложному пути. Если ChatGPT или другие чат-боты предоставляют неверную информацию, это происходит по одной причине - были предоставленны неверные данные для анализа. Обвинять ChatGPT в неверных данных — это все равно, что смотреть плохой фильм, а затем обвинять сам носитель на котором он записан, не относящийся к сути фильма. Предприятия будущего будут использовать генеративный ИИ на основе собственных и проверенных данных. Другими словами, технология и данные являются отдельными частями друг друга. Предположим, что такая организация, как ЦРУ, передает каждый отчет разведки, политический анализ и расшифровку бесчисленных телефонных звонков в ИИ, такой как ChatGPT. У вас будет возможность быстро проникнуть в суть вещей на уровнях, превосходящих ваше воображение. Эта технология имеет большой потенциал. Однако текущие обучающие данные ChatGPT не соответствуют его потенциалу.

4. ChatGPT создан руками человека

С текстовым ИИ легко представить, что он взаимодействует с мыслями компьютера, а не человека. Но такие проекты, как ChatGPT, используют человеческое программирование для сбора созданного человеком, проверенного людьми и приоритетного для человека контента. Таким образом, ИИ включает в себя человеческие ошибки, человеческие предубеждения и человеческие выводы.

5. Для правильного использования ChatGPT необходимы навыки

На самом деле, для получения максимального эффекта от любого генеративного инструмента искусственного интеллекта типа текстового ввода требуется квалифицированный ввод. У каждого инструмента ИИ есть новый навык, называемый «быстрая разработка», искусство и наука о том, как с ним разговаривать. Как и в случае с SEO, в будущем в этой области появится специализированная индустрия инструментов и консультантов, которые помогут развить знания о том, какие слова дают какие результаты, и использовать генеративный ИИ. «Быстрый инжиниринг» — это новая специальность, но большинство людей будет пробовать ее самостоятельно, без специальных навыков.

6. Некоторые отрасли уже полагаются на ChatGPT

В некоторых профессиях уже было обнаружено, что ИИ может выполнять монотонные рутинные задачи быстрее и дешевле человека. Одной из областей, уже пристрастившихся к ChatGPT, является индустрия недвижимости. Есть много параметров, которые можно использовать для описания дома для продажи при листинге. Основные элементы включают числовые данные (площадь здания, общая площадь, количество комнат и ванных комнат, цена и т. д.), а также описательные и фактические термины, такие как «реконструкция», «открытая атмосфера» и «просторная кухня». Теперь агенты по недвижимости могут вводить все свои данные в ChatGPT и позволять ИИ создавать вводные документы для размещения на своих веб-сайтах. Это свойственно не только профессионалам в сфере недвижимости, просто отрасль идет впереди всех. В будущем многие рабочие места будут полностью зависеть от инструментов ИИ. Всеобщее внимание приковано к ChatGPT. Тем не менее, он все еще находится на заре генеративного ИИ. Поэтому необходимо правильно понимать, что происходит с этой технологией.