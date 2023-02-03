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Один из ведущих американских производителей боевых беспилотных аппаратов объявил, что готов предоставить целых два Украине за символическую плату в 1 доллар, и просит правительство одобрить такую "альтруистическую" сделку.
Речь идет о компании General Atomic Aeronautical Systems, которая заявила, что уже не первый месяц просит Вашингтон разрешить отправить Украине свои супер мощные и передовые беспилотники Grey Eagle и Reaper, которые американские войскана личном опыте испытали, причем давольно эффективно, для наблюдения и точечных атак над Сирией, Афганистаном, Ираком и другими конфликтными зонами.
В заявлении было сказано, что их беспилотные аппараты, способные преодалевать большие расстояния, это лучшее что может предоставить США для усиления армии Украины в войне против российских войск.
Украине уже были предоставлены ранее беспилотные аппараты, но они далеки от передовых разработок и технологий такими как у беспилотных самолетов General Atomics.
Линден Блу сообщил что они готовы обучить управлению своими дронами украинских солдат бесплатно.
Но дьявол, как всегда, кроется в деталях, по словам Линден Блу кому-то все же придется заплатить за оснащение и переброску самолетов и организацию операции по их поднятию в воздух над полем боя.