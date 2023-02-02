В онлайн-опросе пользователей Spotify, 68% сказали, что им было бы неловко, если бы они поделились всей своей историей Wrapped за 2022 год.
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С другой стороны, результаты показывают, что менее 20% считают, что вообще не почувствуют смущения.
Spotify Wrapped, впервые представлен в 2016 году, и с той поры ежегодно предоставляет пользователям сводку их прослушивания за последний год.
В дополнение к типичным данным о самых популярных исполнителях, жанрах и песнях пользователей, отчет также включает «Аудиоауру», обернутую в эстетическую смесь цветов.
На момент проведения опроса только каждый четвертый респондент уже опубликовал часть своей истории Wrapped в своих социальных сетях, в то время как еще четверо из 10 только планировали поделиться в ближайшем будущем. Но не все, конечно.
Из опрошенных слушатели, у которых от 40 000 до 50 000 минут прослушивания в приложении, чаще всего чувствовали себя неловко из-за своих привычек к потоковому вещанию (75%).
Между тем, те, у кого было 10 000 минут или меньше, сообщили о наименьшем смущении (55%).
Но независимо от того, что их окончательные плейлисты говорят об их привычках прослушивания, 83% заявили, что с нетерпением ждут Spotify Wrapped каждый год, особенно те, у кого прослушано более 50 000 минут (94%).
В среднем респондент прослушал 26 637 минут контента на Spotify, мужчины немного вытеснили женщин, прослушав примерно на 3 550 минут больше (28 184 против 24 634).
КТО БОЛЬШЕ СЛУШАЕТ SPOTIFY?
- 35-44 года - 28 653 мин.
- 18-24 лет - 26 719 минут
- 45-54 года - 26 272 минуты
- 55-64 лет - 22 693 минуты
- 64+ года - 16 667 минут