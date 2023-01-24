Первый эксперимент по защите чат-ботом в суде состоится в США в феврале. Чат-бот будет слушать заявления суда и давать советы через наушники.





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Зал суда в котором чат-бот с искусственным интеллектом будет давать советы обвиняемому от имени адвоката

Право на помощь адвоката является одним из основных прав, гарантированных Конституцией. Если вы не можете найти адвоката самостоятельно, государство вмешивается и направляет бесплатного адвоката. Может ли искусственный интеллект, который продолжает проникать в человеческую сферу, заменить юриста с его мощной способностью анализа данных?

Научный журнал New Scientist сообщил, что чат-бот DoNotPay, лозунг которого продвигает «первого в мире робота-адвоката», впервые в мире будет испытан в суде в США в феврале.

Это метод, при котором чат-бот DoNotPay слушает показания в суде, а затем советует ответчику, как реагировать через наушники. Чат-бот работает через приложение для смартфона.

Как сообщает New Scientist, первое дело, в котором будет предпринята попытка защиты с использованием искусственного интеллекта, — это дело, обвиняемого в превышении скорости, и известно, что ответчик будет говорить в суде только то, что диктует чат-бот. Основатель DoNotPay Джошуа Броудер говорит, что компания рассматривает это дело как пилотное дело по защите интересов искусственного интеллекта, поскольку компания согласилась выплатить штраф, если он будет наложен. Местонахождение суда, где проходит суд, и имя подсудимого неизвестны.

Каков текущий уровень чат-бота DoNotPay?

Браудер недавно сообщил, что ему удалось снизить банковские сборы, разговаривая напрямую с агентами банка с помощью синтезированного голоса. Он сказал: «Это было самое удивительное достижение, которое я когда-либо делал, и плата за отмену составила всего 16 долларов, но это была идеальная работа для искусственного интеллекта».

Сайт DoNotPay со слоганом «первый в мире робот-адвокат»

Два принципа чат-ботов с искусственным интеллектом

DoNotPay запустила сервис чат-ботов в 2015 году, предоставляя юридические консультации. DoNotPay, которая в основном полагалась на стандартизированные шаблоны вопросов и ответов, начала всерьез обучать сервис на основе искусственного интеллекта после того, как OpenAI представила искусственный интеллект для обработки естественного языка GPT-3 в 2020 году. Компания заявила, что в Великобритании и США произошло около 3 миллионов инцидентов с участием чат-ботов с искусственным интеллектом.

Один из принципов, которого придерживался DoNotPay при обучении искусственного интеллекта, заключался в том, чтобы делать заявления, основанные на фактах, а не на словах, которые могли бы выиграть дело. Браудер поясняет, что это «чтобы свести к минимуму юридическую ответственность».

DoNotPay также заставлял искусственный интеллект молчать, когда ответ не требовался в зависимости от ситуации.

Как и у большинства искусственных интеллектов, цель DoNotPay — делать что-то вместо людей, то есть юристов. Броудер сказал, что его цель состояла в том, чтобы заменить некоторых юристов, но на самом деле они, скорее всего, будут играть вспомогательную роль, а не замену, отметив, что адвокаты могут стоить сотни или тысячи долларов в час.

Однако для того, чтобы искусственный интеллект заработал в суде, он должен преодолеть не только технические, но и юридические и этические вопросы.

В настоящее время использование смартфонов в суде запрещено в большинстве стран. Причина, по которой DoNotPay на этот раз смогла протестировать чат-бота в суде, заключается в том, что он нашел основания классифицировать его как слуховой аппарат, что является приемлемым пунктом. Это было своего рода целесообразностью.

Профессор Никос Аллетрас (информатика) из Университета Шеффилда, Великобритания, который разработал искусственный интеллект, который с высокой точностью предсказал исход дела о нарушении прав человека в 2019 году, сказал New Scientist, что ключом будет вопрос о том, сможем ли мы доверять искусственному интеллекту. Когда юрист говорит: «Хорошо, давайте сделаем это», мы доверяем его опыту и знаниям, но в случае с искусственным интеллектом это сложно.

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