Планы Apple по завоеванию рынка умных домов.

Появилась информация, что Apple, которая обновила снятый с производства оригинальный HomePod, на этот раз разрабатывает новые продукты для умного дома. По данным Bloomberg, это iPad, предназначенный для управления освещением и отоплением, также другие умные дисплеи и приставки Apple TV находятся в разработке.

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Марк Гурман, аналитик Bloomberg News, специализирующийся на утечках новых продуктов, сообщил, что Apple решила конкурировать с Amazon и Google, которые в настоящее время монополизируют рынок умного дома с помощью Echo и Nest. Apple когда-то была лидером на рынке умного дома с HomePod, Apple TV и экосистемой HomeKit, но не смогла увеличить свою долю. По данным Strategy Analytics, доля HomePod на рынке умных колонок составляет всего 13%.







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По словам Гурмана, первым шагом в стратегии умного дома является запуск нового планшета. В качестве примера Гурман приводит iPad начального уровня, который управляет обогревом и освещением и поддерживает видеозвонки FaceTime. Также сообщается, что они разрабатывают дисплей, который крепится к стене с помощью магнита.Ссылаясь на инсайдеров, Гурман сообщил, что Apple планирует выпустить несколько дисплеев специально для умных домов. Подробностей немного, но, вероятно, он будет напрямую конкурировать с 10-дюймовым Google Nest Hub Max (229 долларов) или 15,6-дюймовым Amazon Echo Show (249,99 долларов). Как и на других рынках умных домов, Google и Amazon доминируют в секторе умных дисплеев, а Facebook и Lenovo делят оставшуюся долю.Специального продукта для смарт-дисплеев пока нет, но некоторые iPad используются в этом сегменте в качестве неуклюжих и дорогих замен. Ожидается, что смарт-дисплей Apple Table будет выпущен не раньше следующего года.Помимо размера экрана и удобства использования, ключевой функцией интеллектуального дисплея является роль интеллектуального помощника. Google Assistant и Amazon Alexa обладают всеми функциями, привычными для широких масс, но другие голосовые помощники, такие как Facebook Assistant, критикуются за ограниченность и неинтуитивность. Siri по-прежнему входит в последнюю категорию. Однако Apple, похоже, концентрирует свои усилия на том, чтобы вывести Siri на уровень, аналогичный уровню Google и Amazon.По словам Гурмана, Apple также обновит Apple TV, который в прошлом использовался в качестве центра умного дома. Гурман сообщает, что Apple TV с новым чипом выйдет в начале 2024 года. Однако было сказано, что потоковое видео 8K не будет поддерживаться. Между тем, на повестке дня была комбинация Apple TV с камерой Facebook и умной колонкой, но Гурман сказал, что проект отложен и не будет выпущен до конца этого года.