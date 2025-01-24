Искусственный интеллект Perplexity Assistant был представлен для Android.

Бросая вызов доминированию Google в области помощников с искусственным интеллектом, Perplexity запустила своего умного помощника, разработанного для устройств Android. Новый инструмент под названием Perplexity Assistant призван не только отвечать на вопросы, но и помогать пользователям в их повседневных задачах.

Perplexity Assistant окажет поддержку по различным темам, используя возможности компании по пониманию языка и рассуждению. Он будет выполнять множество различных задач: от бронирования столика на ужин до поиска забытых песен, от составления электронных писем до установки напоминаний.

Помощник призван упростить работу с помощью таких функций, как поиск, совместная работа с приложениями и контекстная осведомленность. Например, он может выполнять такие задачи, как установка напоминаний, поиск ресторанов и даже определение объектов перед ним с помощью камеры устройства.

Аравинд Сринивас, генеральный директор Perplexity, продемонстрировал возможности помощника на примерах, которыми он поделился в X. В ходе этих демонстраций было видно, что помощник способен понимать намерения пользователя и выполнять различные действия. Perplexity Assistant еще не полностью интегрирован со всеми необходимыми приложениями и сервисами. Например, если ресторан не указан на таких платформах, как OpenTable, помощник не сможет забронировать столик.

Однако в компании заявили, что работают над исправлением недостатков. Соответственно, Perplexity Assistant вскоре сможет читать учетные записи Календаря и Gmail, таким образом суммируя электронные письма и встречи с помощью уведомлений.

Искусственный интеллект доступен бесплатно для всех пользователей, и его можно использовать, загрузив приложение Perplexity AI и установив его в качестве помощника по умолчанию. Соответственно, как и в Google Assistant, помощник открывается нажатием и удерживанием кнопки питания в течение нескольких секунд.