Всемирно известный технологический гигант Apple продолжает терять позиции на китайском рынке.

Apple потеряла лидирующую позицию на китайском рынке смартфонов, где она лидировала на протяжении многих лет. По последним данным, с появлением местных конкурентов, таких как Huawei и Vivo, Apple потеряла титул самого продаваемого бренда смартфонов в стране. Согласно данным Canalys, доля рынка Apple в Китае снизилась до 15 процентов, тогда как доля Huawei увеличилась до 16 процентов, а Vivo выросла до 17 процентов.

Продажи iPhone от Apple в Китае значительно упали. Компания, продавшая 51,8 млн единиц в 2023 году, сократила этот показатель до 42,9 млн в 2024 году. Менеджер по исследованиям Canalys Эмбер Лю заявила, что Apple испытывает трудности с высококлассными телефонами местных производителей из-за все более жесткой конкуренции на китайском рынке.

С другой стороны, в то время как Vivo имеет сильную тенденцию к росту, Huawei продолжает быстро увеличивать свою долю на рынке, несмотря на санкции США. Компания Huawei добилась большого успеха, увеличив поставки смартфонов на 37 процентов в 2024 году.

Поставки смартфонов Apple в четвертом квартале упали на 25 процентов из-за острой конкуренции в Китае. Генеральный директор компании Тим Кук в прошлом году неоднократно посещал Китай, чтобы предотвратить падение продаж. Однако поворот китайских потребителей к отечественным брендам мешает Apple сохранять свою долю рынка.

На прошлой неделе китайское правительство объявило, что запустит программы стимулирования индивидуальных покупок смартфонов, чтобы стимулировать внутренний рынок. Утверждается, что эти стимулы могут дать больше преимуществ местным брендам, таким как Huawei и Vivo.