StatCounter поделилась статистикой использования Google по всему миру.

Google, без сомнения, является самой популярной поисковой системой в мире. Она доминирует над другими вариантами, такими как Bing от Microsoft, Yahoo!, Yandex и другими. Компания является поисковой системой номер один уже много десятилетий. Однако в результате удивительного поворота событий доля рынка поиска Google впервые за десятилетие упала ниже 90 процентов.

Согласно данным StatCounter, доля рынка Google в сегменте поиска упала ниже 90 процентов с 2015 года. Рыночная доля бренда была ниже 90 процентов в течение последних трех месяцев подряд. Доля рынка поиска компании в декабре составила 89,73 процента. В ноябре и октябре они зафиксировали 89,99 процента и 89,34 процента соответственно.

Примечательно, что доля рынка более 80 процентов по-прежнему является доминирующим показателем в сегменте. Однако это первый раз, когда бренду не удалось удержать 90-процентную долю рынка непрерывно в течение трех месяцев с 2015 года. Примечательно, что общая доля рынка Google Search довольно постоянна в большинстве регионов, за исключением Азии. Это может быть основной причиной общего падения доли рынка поиска.

Более того, доля Google на рынке поиска в США достигла пика в 90,37 процента в ноябре. Однако в декабре она упала до 87,39 процента. В другие месяцы доля Google на рынке поиска в США была довольно стабильной, варьируясь от 80 до 86 процентов.

«Неужели мы наконец-то начинаем видеть, как люди начинают переходить на другие поисковые системы? Это будет интересная область, за которой стоит понаблюдать в ближайшие месяцы», — говорится в отчете.

Что касается других основных вариантов, то доля рынка Bing от Microsoft в декабре 2024 года составила 3,97 процента. Что касается Yandex, то он захватил долю рынка в 2,56 процента в глобальном масштабе. Yahoo!, Baidu и DuckDuckGo захватил долю рынка в 1,29 процента, 0,81 процента и 0,66 процента по всему миру. Примечательно, что чат-боты, такие как ChatGPT и Gemini от Google, также могут отнять долю рынка поиска у Google, но пока нет никаких доказательств этого.