Бета-версия iOS 18.3 уже доступна, и пользователи могут получить предварительное представление о том, какие новые функции можно ожидать от Apple.

iOS 18.3 — это следующее обновление Apple, которое выйдет для пользователей iPhone в конце этого месяца, а также первая большая версия, выпущенная в этом году. Компания выпустила обновление iOS 18.2.1 несколько дней назад, но оно не предлагает новых функций и в основном сосредоточено на исправлении ошибок и других угроз безопасности. Вот почему версия iOS 18.3 с нетерпением ожидается, особенно для пользователей iPhone, которые могут опробовать новые функции ИИ от компании.

Бета-версия iOS 18.3 перешла на этап 2, что позволяет более подробно рассмотреть, что принесет полное публичное обновление в ближайшие несколько недель.

Последние подробности о версии iOS 18.3 предполагают, что Apple может представить новое приложение Invites для пользователей iPhone. Новое приложение было недавно замечено в коде iOS 18.3 beta 2 людьми из 9to5Mac, которые утверждают, что новое приложение может помочь людям организовывать мероприятия и встречи.

Некоторые могут сказать, что у Apple уже есть платформа под названием Calendar, которая выполняет все эти задачи. Но, похоже, компания пытается расширить свой набор функций и, возможно, связать его с вашей учетной записью iCloud, как упоминается в отчете.

В сообщениях говорится, что компания все еще работает над функциями, которые будут доступны в публичном обновлении iOS 18.3, что означает, что нам, возможно, придется подождать еще неделю или около того, прежде чем список функций станет более ясным. Новое обновление не говорит нам многого о том, что пользователи iPhone могут ожидать увидеть в январе, но Siri, вероятно, будет большим фокусом на фронте ИИ для Apple.

Интеграция Siri AI все еще кажется полусырой, хотя теперь она может общаться с ChatGPT и отвечать на запросы. Но большая часть нагрузки на помощника AI еще впереди, и мы можем увидеть некоторые проблески этого в версиях iOS 18.3 и iPadOS 18.3.