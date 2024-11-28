Ранее в этом году Samsung также получила еще один патент на выдвижной дисплей.

Samsung разработала технологию дисплея, которая может позволить ей выпустить планшет с выдвижным экраном, согласно патентному документу. Южнокорейский технологический конгломерат выиграл патент США на новый тип дисплея, который можно выдвинуть с левой и правой сторон, чтобы сформировать гораздо больший экран. Ранее в июле ему был выдан еще один патент на другую технологию выдвижного дисплея . Samsung пока выпустила только складные телефоны, но вскоре может выйти и на другие сегменты — недавно она получила патент на складную портативную игровую консоль.

В недавно опубликованном патентном документе на сайте Патентного и товарного бюро США (USPTO) Samsung предоставила несколько изображений своей новейшей технологии отображения. Похоже, что она разработана для устройства с большим экраном, что предполагает, что она может дебютировать на планшете компании в какой-то момент в будущем.

Описание новой технологии выдвижного дисплея не включает описание того, как работает технология, в отличие от других патентов компании. Вместо этого оно включает описания различных рисунков в патентном документе, которые наглядно иллюстрируют, как будет функционировать устройство.

На рис. 1 показано устройство в его нерастянутой форме, и оно, по-видимому, является обычным устройством в форме планшета. Слот на верхнем крае также, по-видимому, вмещает стилус, который напоминает S Pen компании, и аксессуар также виден на последующих рисунках в документе.

На рис. 3 показана задняя сторона предполагаемого планшета, с тем, что выглядит как две линии, проходящие вдоль левой и правой сторон устройства, когда оно удерживается в горизонтальном положении. Мы также можем видеть два круга, очерченных на задней панели, и они могут представлять собой двойную заднюю камеру.

Наконец, мы можем впервые увидеть устройство в развернутом виде на рис. 8, и, похоже, Samsung спроектировала устройство таким образом, что оно расширяется с левой и правой сторон. На рис. 10 мы видим, как будет выглядеть задняя панель, если экран будет развернут.

Samsung может оснастить это похожее на планшет устройство портом USB Type-C, а также четырьмя разъемами Pogo Pin, которые могут обеспечить поддержку таких аксессуаров, как клавиатуры, согласно рис. 7 в патентном документе.